Horstedts haushalt : Defizit durch Investitionen: Gemeinde-Reserven schrumpfen

Gerechnet wird für 2020 mit einem Minus in Höhe von rund 132.000 Euro.

16. Dezember 2019, 16:41 Uhr

Horstedt | Das Jahresergebnis im Haushalt 2019 schließt mit einem Fehlbetrag von knapp 167.000 Euro. Das ging aus dem Bericht von Martin Frahm, stellvertretender Teamleiter für das allgemeine Finanzwesen beim Amt Nordsee-Treene, hervor. Den Erträgen von insgesamt knapp 1.143.000 Euro stehen Aufwendungen von knapp 1.310.000 Euro gegenüber.

Im kommenden Jahr 2020 wird das Jahresergebnis den Berechnungen zufolge voraussichtlich erneut mit einem Minus von rund 132.000 Euro schließen bei Erträgen von rund 1.139.000 Euro und Aufwendungen von etwa 1.271.000 Euro.

„In Zukunft sollten wir nicht mehr ausgeben, als wir einnehmen“, erklärte Ausschuss-Vorsitzender Christopher Bringewat gegenüber unserer Zeitung als Fazit für den Haushalt 2020. Ausschussmitglied Uwe Jensen dazu: „Wir müssten für 2020 das erste Mal einen Kredit aufnehmen, und unser Kassenbestand wird sukzessive Jahr für Jahr immer weniger.“ Das Defizit resultiere aus großen Investitionen der vergangenen Jahre beispielsweise in neue Baugrundstücke oder in das Straßennetz und den Breitbandausbau. Jensen mahnte an, künftig jede einzelne Position im Haushaltsplan ganz genau auf den Prüfstand zu stellen.

Die Gemeinde plant im kommenden Jahr Investitionen in Höhe von rund 277.000 Euro. Ein wesentlicher Teil entsteht durch den Erwerb von Bauland, den damit einhergehenden Nebenkosten und den voraussichtlichen ersten Planungskosten. Weiterhin steht im aktuellen Baugebiet Wittdornweg noch der Endausbau an.

Die Investitionen bei der Feuerwehr werden laut Finanzausschuss 2020 höher ausfallen, da neue Ausrüstungen für möglicherweise erforderliche Einsätze am neuen Umspannwerk notwendig sind. Die Höhe der Kostenbeteiligung der Tennet als Umspannwerk-Betreiberin werde noch verhandelt. 30.000 Euro sind für die Einrichtung einer Jugendlounge, 3.000 Euro für den Austausch der Straßenbeleuchtung des Schulweges vorgesehen.

Einsparungen von etwa 80.000 Euro erfährt die Gemeinde Horstedt durch das Zurückstellen der Erhaltungsaufwendungen „Norder-Kronenburg“ und „An der Alten Schule“ sowie der Streichung der Bauleitplanung B5-Anschluss und des Gewerbegebietes.

Die Schlüsselzuweisungen fallen um 50.000 Euro geringer aus. Gleichzeitig steigt die Kreisumlage um 27.000 Euro und die Amtsumlage um 20.000 Euro, die Ausgaben für die Kindergärten von 154.000 Euro auf 165.000 Euro. Für die Schulverbandsumlage wurden in diesem Jahr 71.900 Euro fällig, in 2020 sind es 58.800 Euro.

Die für das Jahr 2020 angekündigten Erhöhungen der Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuern werden voraussichtlich zu Mehreinnahmen von etwa 50.000 Euro führen.