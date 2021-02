Friedrichstadt : Defekte Schrankenanlage: Autofahrer spricht von Beinahe-Kollision mit Nahverkehrszug

Wegen einer technischen Störung waren Schranken und Signalanlage am Sonnabend in Friedrichstadt nicht in Betrieb.

Friedrichstadt | Einen gewaltigen Schrecken bekam Dieter Wittbrodt aus Drage, als er am vergangenen Sonnabend den Bahnübergang im Zuge der B202 in Friedrichstadt überquerte. Die Schranken waren geöffnet, also fuhr der Rentner völlig unbesorgt weiter. Er war auf dem Weg n...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.