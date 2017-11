Tourismus in Nordfriesland : Debatten zur Tourismus-Strategie in der Stadt Husum und beim 3. Norddeutschen Campingtag

vergrößern 1 von 1 Foto: Bahlo 1 von 1

30.Nov.2017

Tourismus-Organisation in greifbarer Nähe





Bereits seit 2006 gilt landesweit der Grundsatz, dass Feriengebiete nur dann Fördergelder vom Land erhalten, wenn sie sich zusammenschließen. Das soll in sogenannten Lokalen Tourismus-Organisationen (LTO) geschehen. Damit soll einer Bündelung oft gleicher Interessen Vorschub geleistet und gleichzeitig einer Zergliederung der Gebiete und Verbände entgegengewirkt werden. Diese Bedingung ist verlängert worden für die aktuell debattierte Tourismus-Strategie 2025. Nordfriesland ist der Bildung einer solchen LTO zum Greifen nahe, wie Husums Bürgermeister Uwe Schmitz am Dienstagabend in einer Diskussion der Strategie mitteilte.

Das Innenministerium habe aktuell akzeptiert, dass die LTO sich als Verein etablieren darf, womit einer Gründung nichts mehr im Wege stehe. Diese LTO, für die der Name „Nordseeküste Nordfriesland“ gewählt worden sei, soll sogar die größte im Land sein, wie die Fachleute im Saal vermuteten. Partner werden nach Auskunft von Uwe Schmitz die Ämter Südtondern, Mittleres Nordfriesland und Nordsee-Treene, die Gemeinden Pellworm und Nordstrand, die Stadt Husum und der Verein Husumer Bucht – Ferienorte an der Nordsee. Damit seien die sieben für die Gründung der LTO erforderlichen Vereinsmitglieder startklar.

Dirk Nicolaisen, pensionierter Tourismus-Experte der Industrie- und Handelskammer Flensburg, der die Debatte in Husum leitete, bot ein weiteres Argument für ein gemeinsames Vorgehen angesichts von 300 verschiedenen Organisationen im Land: „Unsere Gäste interessieren Ortsgrenzen nicht die Bohne.“

Camper suchen immer mehr Komfortzonen





„Glamping“ wird zum Zauberwort der Camping-Branche, das ist die Erkenntnis aus Reden, die gestern im Nordsee-Congress-Centrum zur Eröffnung des 3. Norddeutschen Camping-Tages gehalten wurden. Der findet jedes Jahr in einem anderen Bundesland statt. Diesmal fiel die Ortswahl auf Husum. Als Erster ging Dr. Bernd Buchholz, Wirtschafts- und Tourismusminister, auf den noch jungen Begriff vom glamourösen Camping ein. Immer mehr Kunden wollen den Komfort eines Hotels mit der Freiheit eines Campingplatzes kombiniert wissen. Folglich werde von den Anbietern immer mehr Qualität verlangt. Die 260 Campingplätze in Schleswig-Holstein sind aus Sicht des Ministers gut aufgestellt: Im Jahr 2016 konnten die Betreiber mehr als 3,7 Millionen Übernachtungen verbuchen, ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 6,8 Prozent. Der Minister wies darauf hin, dass unter den 20 Top-Adressen in Europa sich mit Nordsee Camping zum Seehund in Simonsberg sogar einer aus Nordfriesland neben zwei weiteren aus anderen Teilen des Landes findet.

Den ersten Fachvortrag des Tages bot Kai Ziesemer. Der Leiter Strategie und Entwicklung am Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa bekannte sich als leidenschaftlicher Camper. Auf sieben Gebieten führte er den rund 250 Betreibern von Plätzen vor, was alles getan werde müsse, um das solide Wachstum auch zu erhalten. So wollten zahlreiche Unternehmer ihre Plätze erweitern, wofür aber gründliche Gespräche mit Kommunen, der Landesplanung und Naturschutzbehörden erforderlich seien. Mehr Kommunen sollten Wohnmobilisten Stellplätze anbieten, zumindest Münz-Automaten zur Entsorgung ihrer Toiletten bereitstellen. Mit dem Thema Nachhaltigkeit sei bei Reisemobilisten gut zu punkten, betont Ziesemer. „Die haben Geld, die sind bereit zu investieren – aber sie haben auch ihre Werte.“ Ein weiterer Trend sei Sharing Economy, Teilen von Gegenständen und Wissen.