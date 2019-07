von

31. Juli 2019, 13:31 Uhr

Bredstedt | Der im Frühjahr gegründete Verein „Runder Tisch Naturschutz Nordfriesland“ hat jetzt mit Dr. Ute Schröder-Westerheyde eine Geschäftsführerin. „Mit ihrer fachkundigen Unterstützung sind wir arbeitsfähig“, freut sich der Vereinsvorsitzende Heinrich Becker, als er Schröder-Westerheyde im Bredstedter Naturzentrum vorstellte.

Das Zentrum ist auch Sitz der jungen Vereinigung mit derzeit 50 Mitgliedern. „Wir hoffen, dass wir eines Tages zurückblicken können und dann sagen, unser Verein mit Interessenvertretern aus Kommunen, Natur- und Landschützern ist gut für Nordfriesland und die Natur“, betonte Becker.

In diesem Sinne will die Geschäftsführerin auch Projekte voranbringen. „Der Zusammenschluss der verschiedenen Interessengruppen bildet dafür eine gute Voraussetzung“, machte die Doktorin der Naturwissenschaften deutlich.

Erfahrungen und Fachkenntnisse hat die 55-Jährige in den verschiedensten Bereichen ihres beruflichen Werdegangs ausreichend gesammelt. Nach dem Studium der Agrarwissenschaften in Bonn führte sie ihr Weg als wissenschaftliche Assistentin für Geologie und Geoökologie an die Uni nach Braunschweig.

Bei der Landwirtschaftskammer Rheinland beriet sie Landwirte unter anderem im Pflanzenbau. Danach wechselte sie als Führungskraft in eine obere Landesbehörde mit Zuständigkeiten für die Marktüberwachung und den Verbraucherschutz in Nordrhein-Westfalen.

Familienbedingt zog es die Rheinländerin nach Nordfriesland. Hier lagen ihre Arbeitsschwerpunkte in der Erwachsenenbildung mit engen Kontakten zur Landwirtschaft.

Im Rahmen der Vorstellung freute sich Becker über die sichere Finanzierung der Arbeit des Vereins bis Oktober 2021, dabei blickt er im Sinne einer Anschlussfinanzierung aber optimistisch nach vorn. Schleswig-Holstein fördert den Verein mit 159.000 Euro zu 90 Prozent aus Landes- und EU Mitteln. Die restlichen zehn Prozent kommen von der Stiftung Naturschutz SH.