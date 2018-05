Bredstedt/Hattstedtermarsch : Dauereinsätze nach Unwetter

In der Hattstedtermarsch wurde ein Haus zerstört, in Bredstedt versank ein Auto unter der Eisenbahnbrücke im Dörpumer Weg.

von Stephan Bülck

01. Mai 2018, 08:00 Uhr

Das kurze, aber heftige Unwetter am Montagmorgen sorgte für zahlreiche Einsätze der Feuerwehren im Kreis. In der Hattstedtermarsch brannte ein Einfamilienhaus vermutlich nach einem Blitzschlag vollständig nieder. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beläuft sich voraussichtlich auf einen sechsstelligen Betrag.

Durch die heftigen Regenfälle ging auch in der Flensburger Straße in Bredstedt nichts mehr. Hier stand das Wasser unter der Eisenbahnbrücke so hoch, dass ein Durchkommen für Pkw nicht mehr möglich war. Feuerwehrleute sperrten den Bereich ab.

Nicht anders sah es an der Eisenbahnbrücke am Kreisel zur Dörpumer Straße aus. Auch hier hatte sich das Wasser gesammelt, ein Durchkommen war unmöglich. Eine ältere Bredstedterin, die hier gegen 9.30 Uhr in Richtung Lornsenstraße unterwegs war, unterschätzte die Gefahr und blieb mit ihrem Mercedes-Pkw im Wasser stecken. Ihr gelang es, sich aus eigenen Kräften aus dem Fahrzeug zu befreien und ihren Ehemann zu verständigen. „Sie war bis in Bauchhöhe völlig durchnässt“, berichtet er gegenüber unserer Zeitung. „Ich habe sie erst einmal nach Hause gebracht, dort hat sie sich nun hingelegt.“ Wie so viele andere, kämpfte auch dieser Bredstedter zu Hause mit dem Wasser. „Vor unseren Kellerfenstern hat es sich gesammelt und nimmt schon die Hälfte der Scheiben ein“, berichtete er.

Noch während die Durchfahrt zum Dörpumer Weg unter der Eisenbahnbrücke abgesperrt wurde, versuchte ein Pizza-Bote, mit seinem Kleinwagen die Sperre zu umfahren und trotz des immer noch halb aus dem Wasser ragenden Mercedes ebenfalls unter der Brücke durch zu fahren. Nur mit Mühe ließ er sich von seinem Plan abbringen. Der versunkene Pkw wurde später durch einen Unimog der Bredstedter Feuerwehr aus dem Wasser gezogen.

Die Polizei, Mitarbeiter der Straßenmeisterei, des Bauhofs sowie der Freiwilligen Feuerwehr mit Wehrführer Kai Lorenzen waren pausenlos im Einsatz. Vom Dörpumer Weg aus sollte das Wasser mit Hilfe von Pumpen weiter in Richtung Mühlenteich abgelassen werden. Doch auch hier hatte sich die Situation dramatisch zugespritzt. Das Wasser war mittlerweile bis an die Uferkante angestiegen und drohte nun, über den Mühlendamm in die anliegenden Häuser zu laufen. Der Überlauf am Mühlenteich konnte die einströmende Flut kaum aufnehmen. Das Wasser wurde durch den einzigen Ablauf unter der Straße hindurch in dem tiefer gelegenen Mühlenbach abgeleitet. Doch auch hier wurde die Lage schnell kritisch. „In der Zeit, in der wir hier arbeiten, ist das Wasser schon 20 Zentimeter gestiegen“, berichtete Löschmeister Alexander Knauf. Ursprünglich hätte es von hier aus über den Mühlenbach quer durch die Stadt hindurch in die Köge ablaufen sollen. „Doch auch dort geht nichts mehr“, ergänzte ein Polizeibeamter, der gerade von dort zurückgekehrt war. Zusätzlich belastet wurden Gräben und Abläufe nämlich durch das von den Feldern abfließende Wasser.

Unterdessen versuchten die Feuerwehrleute am Bredstedter Mühlenteich, mittlerweile war es elf Uhr, die Mühlendamm-Häuser zu schützen. „Wir befinden uns hier an einem der tiefsten Punkte in Bredstedt“, so Löschmeister Alexander Knauf weiter. „Da kommt noch einiges von den höher gelegenen Grundstücken herunter. Wir haben zwar eine Pumpe, die 1600 Liter Wasser in der Minute schafft, aber die ist hier zwecklos. Von dem Bauhof sind Sandsäcke hierher unterwegs.“ Bis zu ihrem Eintreffen, behalfen sich die Feuerwehrleute erst einmal mit mit Sand gefüllten Müllsäcken, die sie vor den Türen ablegten, um so ein Eindringen des Wassers zu verhindern.