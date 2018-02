Garding : Dauerärgernis Ortsdurchfahrt

Die Baumaßnahmen sollen nun spätestens in der zweiten Juni-Woche abgeschlossen sein.

von rah

26. Februar 2018, 14:00 Uhr

Eines ist sicher: Die Baumaßnahmen im Bereich der Ortsdurchfahrt in Garding, die im vergangenen Jahr mit viel Ärger verbunden waren (wir berichteten), werden noch in diesem Jahr beendet. So ist der Plan des Landesbetriebes für Straßenbau und Verkehr, Niederlassung Flensburg.

Gestartet wird einen Tag nach dem Osterfest, am 3. April, beginnend von Ost nach West, ab Bereich Süderstraße und weiter zwischen Norderring und Welter Straße. Abgeschlossen soll die Maßnahme komplett spätestens in der zweiten Juni-Woche sein. „Das halte ich für realistisch“, informierte Thomas Helmke von der Tiefbauabteilung beim Amt Eiderstedt in jüngster Sitzung des Bau- und Umweltausschusses.

Zum aktuellen Stand: „Von Katharinenheerd kommend bis in Höhe der Feuerwehrzentrale Garding ist die B 202 asphaltiert. Was noch fehlt, sind die Durchgänge und Borde innerorts. Das hat das Unternehmen vor Weihnachten nicht mehr geschafft.“ Diesbezüglich hätte die Firma dank der Wetterlage bereits erste Arbeiten machen können, zumindest, wie geplant, die Baustelle eingerichtet. Er habe angemahnt. Parallel beziehungsweise ab 16. April wird der Geh- und Radweg zwischen Katharinenheerd bis nach Garding hinein – bis zum Norderring – saniert. Die Arbeiten sollen laut Plan Mitte Mai fertig sein. Es gelte, so Helmke, dass Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei und Anlieger ihre Grundstücke erreichen können. Es werde immer nur abschnittsweise gesperrt.

Verbessert werden soll der Kommunikationsfluss. „Es werden aktuelle Pressemitteilungen herausgehen. Über die Homepage der Stadt Garding wird informiert, und jeder Anlieger und Geschäftsmann erhält Rundschreiben von der Stadt und vom Landesbetrieb“, versprach Helmke.

Die innerörtliche Umleitung gehe durch den Norderring, der allerdings nicht überlastet werden dürfe. Der Schwerlastverkehr müsse wie gehabt großräumig ausweichen. Der Lieferverkehr zu allen Geschäften der Innenstadt werde aber möglich sein. Diesbezüglich habe es bisher gehakt.

„Meine Botschaft lautet: Anlieger und Lieferanten gelangen in die Innenstadt und wieder heraus, aber wirklich nur die. Die Geschäftsinhaber sollten mit ihren Lieferfirmen sprechen. Wir dürfen auch das Verkehrsrecht nicht außer Acht lassen. Ich bin für jede Anregung dankbar“, betonte Thomas Helmke ergänzend.

Bürgermeisterin Andrea Kummerscheidt appellierte: „Alle Gewerbetreibenden haben im vergangenen Jahr gelitten. Es geht um ihre Existenz. Nach Ostern sind auch wieder viele Touristen in der Stadt. Wir müssen wirklich darauf achten, dass kein Unternehmen abgehängt wird.“ Auch Serge Hatzenbühler, Vorsitzender des Gewerbevereins Garding und Mittleres Eiderstedt, wies mit Nachdruck darauf hin, dass viele Firmeninhaber durch das Chaos in den vergangenen Monaten in Schwierigkeiten geraten seien. „So eine Katastrophe habe ich noch nie erlebt“, erklärte der Vereins-Chef.

Die Baumaßnahmen Norderring, so berichtete Thomas Helmke weiter, seien bis zum Graureiher-Parkplatz fast abgeschlossen. Es fehlen noch die Rinnen für den Straßenablauf. Die Arbeiten seien aber fertig, wenn es auf der B 202 weitergehe. Der zweite Bauabschnitt vom Parkplatz zur Poppenbüller Straße werde später angegangen. „Für die Umleitung ist der Norderring befahrbar“, so Helmke.

Weiter segnete das Gremium einstimmig die 10. Änderung des Flächennutzungsplanes für das Gebiet östlich der Welter Straße (L 241) und südlich der Bahnstrecke Tönning – St. Peter-Ording ab. Ziel sei es, so erläuterte der Planer Sven Methner, dass die Fläche von etwa 4,5 Hektar am südlich Ortsrand nahe der Amtsverwaltung statt Gewerbe-, nunmehr Baugebiet werden soll. Dafür müssten bisher bevorzugte Wohngebiete im östlichen Stadtteil (am Nordergeestweg) entwidmet werden. Sie sollen dann Flächen für Landwirtschaft bleiben. „Ich werde nun in die Feinplanung gehen und die Öffentlichkeit beteiligen“, kündigte Methner an. Weiter gab es einstimmiges Votum pro Satzungsbeschluss zum B-Plan Nr. 4 (3. Änderung) für das Areal nördlich der Straße Norderring und westlich der Straße Hahneburg (ehemaliger Minigolfplatz).