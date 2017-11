Eiderstedter Deichschau : Das Wasser muss raus aus Eiderstedt

vergrößern 1 von 1 Foto: hhr 1 von 1

„Bei den riesigen Regenmengen in diesem Jahr haben wir wohl einige Probleme mit dem Wasser hinter den Deichen“, mutmaßte Dr. Johannes Oelerich zu Beginn der Herbstdeichschau im Bereich des Deich- und Hauptsielverbandes Eiderstedt (DHSV). Und mit dieser Vermutung hatte der Direktor des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN) nicht erst am Ende der neunstündigen Sichtung der 66,33 Kilometer langen Außendeichlinie recht. Einige noch unbefestigte Deichverteidigungs- und teils nicht vorhandene Treibselabfuhrwege nötigten die Fahrzeugkolonne zu unfreiwilligen Stopps im schlammigen Untergrund. „Wenn wir an jedem Deich noch einen Treibselabfuhr- und Verteidigungsweg bauen müssen, dann haben wir noch einiges zu tun“, so Oelerich. Erfreut zeigte er sich über die große Zahl der Schauteilnehmer. Das mache das Interesse von Bürgermeistern, Feuerwehr, Katastrophenschutz, Bundeswehr und Verbandsvertretern an der alljährlichen Veranstaltung mehr als deutlich.

Am Start der „Rundreise“, am Damm beim Eidersperrwerk kündigte er an, „wenn alles wie geplant verläuft, beginnen wir hier mit den Arbeiten zur Deichverstärkung 2019“. Die Arbeiten auf Dithmarscher Seite beginnen bereits im kommenden Jahr. Insgesamt soll der Deich auf neun Meter Höhe mit einem flacheren Profil zur Seeseite und einer breiteren Dammkrone verstärkt werden.

Am Ehstensiel an der Südküste Eiderstedts wies LKN-Baubetriebsleiter Stefan Möller auf die immer größer werdenden Probleme bei der Entwässerung hin. Deshalb soll in den kommenden Jahren ein erneuter Durchstich im Außentief erfolgen. „In den kommenden Jahren rechne ich mit weiter steigenden Niederschlagsmengen“, erklärte Oelerich. So muss in diesem Bereich unter anderem der Deichverteidigungsweg – nach den Regenmengen kaum noch befahrbar – in absehbarer Zeit „ertüchtigt“ werden. „Der Weg wird ins Rahmenwegekonzept“ aufgenommen“, kündigte Möller an.

Weiter ging es dann in Richtung Tümlauer Koog. Wie bereits in den Jahren zuvor warteten dort am Deichsiel wieder die Protestler aus der Gemeinde. Dieses Mal allerdings ohne Spruchbänder mit der Forderung nach Deichverstärkung und in relativ gelöster Stimmung. Dazu trugen nicht zuletzt die Erläuterungen des LKN-Direktors über die verschiedenen Varianten der geplanten Deichverstärkung bei.

Eine Lösung über die „Zukunft“ des Schafbergs im Vorland von Westerhever (wir berichteten) ist nicht in Sicht. Die ortsansässigen Bürger fordern weiterhin, den Schafberg unangetastet zu lassen. Sie sehen den Hügel als Wellenbrecher und in gewisser Weise als Kulturgut. Oelerich erklärte, der LKN bleibe bei seiner fachlichen Einschätzung über einen Abtrag des umstrittenen Objekts.

Dann wurden die derzeit laufenden Arbeiten zur Entwässerung des Deichfußes im Tümlauer Koog erläutert. „Ich hoffe, im kommenden Jahr ist hier alles wieder grün“, zeigte Möller sich optimistisch. Probleme zeigten sich bei den Speicherbecken, die die Wassermassen kaum noch fassen können. Nicht nur am Evershopsiel/Speicherbecken Tetenbüllspieker wurde das Thema ausgiebig diskutiert, auch am Lundenbergharder-Siel ist die Lage ebenso. Die Fachleute waren sich einig, dass eine Ausräumung der Becken dringend erforderlich sei. Jetzt soll überlegt werden, ob die dort ausgehobenen Sedimente für Deichverstärkungsmaßnahmen verwendet werden können. Man kam überein, dass LKN und DHSV im kommenden Jahr Proben der Sedimente nehmen, diese auf ihre Verwendbarkeit untersuchen und verschiedene Räumungsmöglichkeiten prüfen wollen. Im Uelvesbüller Koog soll der starke Distelbefall bekämpft werden. Der Auslaufbereich des Schöpfwerks Adolfskoog muss instandgesetzt werden. Die erforderlichen Arbeiten werden vom LKN geplant, kündigte der für diesen Bereich zuständige Baubetriebsleiter Florian Schröter an. Am Ende der Sichtung waren sich die Teilnehmer darin einig, „die Deiche befinden sich in einem guten und wehrhaften Unterhaltungszustand“. Lediglich die wetterbdingten großen Treibselmengen hätten zu einigen Schäden an der Grasnarbe geführt.

„Wir hatten in letzter Zeit die nassesten Monate der vergangenen 90 Jahre“, regte Oelerich bei der Schlussbesprechung ein umfangreiches Bodenmanagement an. Das gelte für viele Bereiche, für Bodenaushub und seine mögliche Verwendung zur Deichverstärkung sowie die Bereitstellung von Ausgleichsflächen, um Baumaßnahmen an den Deichen durchführen zu können. Allein für die Deichverstärkung im nördlichen Eiderstedt sind rund eine Million Kubikmeter Material erforderlich. „Ein Teil davon können wir aus den Ausspülungen erhalten, das aber wird nicht reichen“, so Oelerich. Deshalb richtete er seine Bitte an den DHSV, „teilen sie uns mit, wo deichbaufähige Mengen zu holen sind“. Das sei unbedingt erforderlich, denn nach einem LKN Beschluss werde kein Boden mehr aus dem Wattenmeer geholt.