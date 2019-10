Das stört beim Busfahren

Auf Einladung des Seniorenbeirats sagten Husumer Bürger, was ihnen am neuen Busverkehr nicht gefällt

Husum | Die Linie aus Hattstedt hält nicht mehr am Hafen, am Wasserturm ist die Haltestelle verlegt worden, Busfahrer lassen Wartende an der Haltestelle stehen und am ZOB gibt es kaum noch Bänke: Zweieinhalb Monate, nachdem Husum seinen Busverkehr neu aufgestellt hat, diskutierten rund 50 Seniorinnen und auch ein paar Senioren im Ratssaal über die Vor- und Nachteile der neuen Linienführung. Eingeladen hatte der Seniorenbeirat.

Auch wenn die oben genannten Beispiele vermuten lassen, dass die geladenen älteren Mitbürgerinnen den Anlass nutzten, um Dampf abzulassen – es gab durchaus auch Lob für das neue System. Nicht nur, aber auch vom ÖPNV-Verantwortlichen der Stadt Husum: „Das jetzige System halten wir für sehr gut, auch wenn wir wissen, dass es kleine Fehler hat“, sagte Dirk Pohlmann, der gemeinsam mit Frank Greve von der Autokraft den Seniorinnen Rede und Antwort stand. Nachfolgend eine Auswahl seiner Erklärungen.

Zum Kritikpunkt, dass die Fahrer immer mal wieder an Haltestellen vorbeifahren würden und die Wartenden dort stehen lassen, erklärte Pohlmann, dies sei natürlich im hohen Maße ärgerlich: „Aber die Busfahrer sind auch nur Menschen, die machen mal Fehler.“ Zu mangelnden Sitzmöglichkeiten am ZOB sagte er, die Stadt habe die Beschwerden aufgenommen und würde dort nachrüsten.

Nicht ganz so befriedigend fiel die Antwort auf die Frage aus, warum bei der einen oder anderen Linie nicht noch weitere Haltestellen angefahren werden können. So erklärte Pohlmann auf die Anregung, dass die 1 ins doch auch am Hafen halten könne, dass diese Linie die kritischste Umlaufzeit von allen habe. „Dass das überhaupt funktioniert, grenzt schon an ein Wunder. Je mehr Haltestellen da hinzugefügt werden, desto höher ist das Risiko, dass Sie nicht rechtzeitig am ZOB ankommen.“

Ein wenig Hoffnung auf weitere Stopps besteht trotzdem: Aus Sorge, dass die Besucher des Theos und der Anlieferungsverkehr des Einkaufszentrums die Husumer Verkehrssituation massiv verschärfen könne, habe man in alle Busfahrzeiten einen gewissen Zeitpuffer eingeplant: „Wenn das Theo ein paar Wochen da ist, können wir gucken, ob und wo noch sinnvoll Haltestellen angefahren werden können.“

Bei einer weiteren Nachfrage war die Erklärung etwas komplizierter. Warum zeigen die Busse, die am ZOB warten, oft die falsche Linie an und nicht das Ziel, das sie wirklich ansteuern? Das Husumer ÖPNV-System würde nur funktionieren, wenn die einfahrenden Busse am ZOB einfach dort halten, wo noch Platz ist, so Pohlmann. Das heißt beispielsweise: Ein Bus, der als Linie 5 ankommt, parkt am Halt der Linie 1 und fährt dann auch als Linie 1 weiter (Zusatzinfo am Rande: Alle Husumer Busfahrer können alle Linien fahren). Dabei kann es passieren, dass die Anzeige am Bus etwas spät von 5 auf 1 wechselt – und die Fahrgäste verwirrt sind. Pohlmann: „Gucken Sie immer, welche Linie oben an der Haltestelle steht. Dahin fährt der Bus, der dort steht – unabhängig davon, was er anzeigt.“

Und last but not least Pohlmanns Erklärung zur Frage, warum manche Haltestellen verlegt worden sind: „Das hat Gründe.“ Baurechtliche oder verkehrsrechtliche Gründe – oder es habe sich gezeigt, dass an einer anderen Stelle mehr Leute einsteigen würden. Für einzelne Bürgerinnen und Bürger sei der Weg zum Bus nicht ganz kurz – beispielsweise für die Bewohner Kronenburgs, die bis zum Kreisel laufen müssen – „aber für die Mehrheit ist die jetzige Positionierung der Haltestellen besser, glauben wir.“