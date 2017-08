Bauarbeiten : Das Rathaus wird wieder schier gemacht

vergrößern 1 von 1 Foto: Herbert Müllerchen 1 von 1

Was nach einem Kunstprojekt des Künstler-Ehepaars Christo aussieht, ist in Wirklichkeit natürlich ein Sicherheitsgerüst am Husumer Rathaus. Thomas Borowski vom Gebäudemanagement erklärt: „Nach 30 Jahren wird eine Flachdachsanierung durchgeführt.“ Hierfür sei aus Sicherheitsgründen das Gerüst aufgestellt worden. „Und das nutzen wir gleichzeitig, um das Mauerwerk zu reinigen“, so Borowski weiter. Außerdem würden noch diverse Malerarbeiten anstehen.