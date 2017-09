Tag des Offenen Denkmals : Das Pracht-Gebäude von Süderstapel

vergrößern 1 von 1 Foto: Volkert Bandixen 1 von 1

„Macht und Pracht“ ist das Motto des diesjährigen bundesweiten Tags des Offenen Denkmals. Wie geschaffen für das Ohlsenhaus, dessen Pforten der Förderverein Landschaft Stapelholm am Sonntag, 10. September, öffnet. Das Bauernhaus in Süderstapel zeigt mit seinem prächtigen Fachwerkgiebel das Selbstverständnis alter Bauerngeschlechter, die ihren Wohlstand und Status auch nach außen darstellen wollten. Errichtet wurde das Gebäude, ein Fachhallenhaus, Anfang des 18. Jahrhunderts. Die Organisatoren haben für diesen Tag zwischen 10 und 17 Uhr ein buntes Programm für Jung und Alt auf die Beine gestellt.

1960 kam ein Kamerateam nach Süderstapel und hielt die lebendige Dorfgemeinschaft auf Zelluloid fest. Zahlreiche altbekannte Gesichter tauchen in dem Film auf und werden bei dem einen oder anderen Erinnerungen wecken. Der Film ist nur selten zu sehen. Am Tag des offenen Denkmals wird er gleich zwei Mal gezeigt: ab 11 Uhr und ab 13 Uhr.

Ingeborg Bockholt ist in mehreren Ausstellungen vielen Stapelholmern bekannt geworden. Inzwischen sind in ihrer Werkstatt neue stimmungsvolle Bilder entstanden, die sie an diesem Tag vorstellt. Bilder mit Motiven aus Schleswig-Holstein präsentiert der Zeichner Hauke Huusmann in der Wohnung des Ohlsenhauses.

Auch Kinder und Jugendliche sind gefordert: Sie können unter anderem ihr handwerkliches Geschick an dem Modell eines Fachhallenhauses erproben.

Alle zwei Jahre vergibt der Förderverein Landschaft Stapelholm den Stapelholmer Baukulturpreis für besonderes Engagement für den Erhalt alter Bausubstanz . Eine Jury hat sich verschiedene Häuser angesehen und eines für die Preisverleihung ausgewählt. Der Bauherr wird am 10. September, 15 Uhr, damit geehrt. Den Festvortrag hält Prof. Wolfgang Riedel zum Thema „Stapelholm: Bedeutende Vergangenheit – Wie sieht die Zukunft aus?“ Außerdem berichtet Gaby Kob-Hart über ihre Erfahrungen bei der Sanierung ihres Hauses in Norderstapel.

Veranstaltungsorte in Nordfriesland:

Der Tag des offenen Denkmals findet seit 1993 bundesweit am zweiten Sonntag im September statt. In allen Regionen Deutschlands können Besucher dann einen Tag lang Denkmalschutz „live“ erleben.

>Friedrichstadt: Historisches Museum Alte Münze/Mennonitenkirche (11 bis 17 Uhr); Kath. St.-Knud-Kirche (11 bis 17 Uhr); Remonstrantenkirche (11 bis 17 Uhr).

>Husum: Stadthaus der Augusta (Markt 1, 11 bis 15 Uhr).

> Nordstrand: Alt-kath. Pfarrkirche St. Theresia (9 bis 18 Uhr).

>Oldenswort: Herrenhaus Hoyerswort (11 bis 18 Uhr).

>Tetenbüll: Haus Peters (11 bis 18 Uhr).

>Tönning: Haubarg Fleudenberg (Hof Fleudenberg 1, 11 bis 19 Uhr); Haubarg-Bauernhaus Hochbohm (Kating – Hochbohmer Chaussee 10, 11 bis 18 Uhr).