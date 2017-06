Stellflächen in Husum : Das Park-Karussell

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Petersen 1 von 1

Es tut sich was in Sachen Parkplatzsituation in Husum – nur ist das offenbar noch nicht überall bekannt. So liegt die am 29. Mai eröffnete Stellfläche mit zwölf Plätzen an der Ecke Osterende/Kuhsteig relativ brach: Oft sind dort nur ein bis zwei Autos zu sehen. „Wir gehen davon aus, dass die meisten gar nicht wissen, dass man da jetzt auch parken kann“, stellt Klaus Lorenzen vom Tiefbauamt der Stadt fest. Genaue Zahlen hat er nicht: „Für Statistik ist es nach dreieinhalb Wochen noch etwas zu früh.“

Zu 80 Prozent ausgelastet sei hingegen der Porrenkoog-Platz mit seinen 100 bis 120 Stellflächen. „Der hat sich bemerkenswert entwickelt“, sagt Ordnungsamtsleiter Malte Hansen. Er sei stets gut gefüllt – mit Dauerparkern und mit den Autos von Touristen. Das gelte auch für andere bewirtschaftete Flächen, die die Stadt kürzlich neu geschaffen habe: „Die sechs Plätze am Damm – benutzbar mit Parkscheibe – werden ebenso gut angenommen wie die vier bis fünf Plätze in der Langenharmstraße, für die am benachbarten Altstadt-Parkhaus Parkscheine gelöst werden müssen“, so Lorenzen. Deren Einrichtung war auf der Sitzung des Bauausschusses im März angeregt worden.

Auf derselben Sitzung war der Verwaltung auch der Auftrag erteilt worden, die Bereiche Norderstraße/Markt/Großstraße auf künftige Parkmöglichkeiten abzuklopfen. „Diese Prüfung läuft noch“, erläutert Lorenzen. Das gelte auch für eine mögliche Parkfläche in Rödemis am Bahnhof südlich des Marschbahngleises, deren Entwicklung auf der Bauausschussitzung im Mai beantragt worden war: „Da stehen wir kurz vor der Vergabe des Auftrags an ein Planungsbüro.“

Dabei brennt die Norderstraßen-Regelung den anliegenden Geschäften besonders auf den Nägeln. Die Lösung wird allerdings nicht im Vorschlag der Grünen-Fraktion gesehen, die Situation auf der Nordseite der Norderstraße zwischen Herzog-Adolf-Straße und Markt mit der Einrichtung eines absoluten Halteverbots noch zu verschärfen: „Die Stadt sollte den Bereich zu regulären Parkplätzen umwandeln“, ist von der Belegschaft des Optik-, Uhren- und Schmuck-Geschäftes Wesemann zu hören. „Unser Kundenparkplatz hinter dem Haus ist immer voll – aber das sind nicht unbedingt Leute, die bei uns einkaufen, sondern nur durchgehen“, sagt Sigrid Stier. Und die „richtigen“ Kunden hätten dann Probleme, in der Nähe eine Stellfläche zu finden. „Denn für alte Leute ist der Porrenkoog-Platz viel zu weit weg“, ergänzt Brigitte Jebe. Die Wesemann-Angestellten hoffen darauf, dass der Kuhsteig-Platz bekannter wird. Und darauf, dass die Polizei etwas gegen die Radfahrer unternimmt, die den breiten Gehweg vor dem Geschäft als Rennstrecke ansehen. Die Radler wiederum weichen auf die Bürgersteige aus, weil die Straße durch die Falschparker zu eng wird, wenn Busse kommen.

Insgesamt, so sagen die beiden, gebe es derzeit viel Meckerei von Kunden über die Parkplatz-Situation in Husum. Das allerdings scheint vom jeweiligen Geschäft und dessen Lage abhängig zu sein: „Unsere Kunden klagen gar nicht“, ist von Elektro-Conradt auf der Neustadt zu hören – obwohl der nahe Quickmarkt-Parkplatz Vergangenheit ist.

Die Parkgemeinschaft Innenstadt zeigt sich daher gelassen. „Auch unsere Parkplatz-Garantie funktioniert wie geplant“, sagt Peter Cohrs für die Gemeinschaft. „Taxi Gellermann hat Zugriff auf die Auslastung sowohl des Hafenparkhauses als auch der Porrenkoogfläche“, sagt er. Wenn Autofahrer, die keinen Platz finden, dort anrufen, werde ihnen – wie in der Garantie versprochen – sofort mitgeteilt, wo noch ein freier Parkplatz ist. Das allerdings komme gar nicht mal sehr häufig vor, teilt die Gellermann-Zentrale mit. „Aber vielleicht nimmt die Frequenz zu, wenn die Ferienzeit beginnt.“

