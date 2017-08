Hattstedt : Das neue Majestäten-Trio steht fest

vergrößern 1 von 1 Foto: hn 1 von 1

Frühmorgens traten die Schützen auf dem Festplatz am Mühlenberg an. Hauptmann Gerd-Uwe Knaack begrüßte alle Schützen und die Abordnungen von den Schützenvereinen aus Schobüll und von Nordstrand. Seine erste Amtshandlung an diesem Tag war die Ehrung langjähriger Mitglieder. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Heinke, Manfred und Jörg Wolff ausgezeichnet. Zehn Jahre im Schützenverein sind Marlen Maart und Daniela Petersen.

Im Anschluss daran lud das Vorjahres-Königspaar Andrea Petersen und Sönke Christiansen zum gemeinsamen Frühstück ins Schützenheim ein. Gut gestärkt ging es in die Wettkämpfe. Neben dem Vogelschießen konnten sich alle Schützen und auch die Gäste beim Preisschießen mit dem Luft- und Kleinkalibergewehr sowie beim Bierkrugkegeln messen.

Um 17 Uhr begann das Schießen um die Königswürde. In diesem Jahr war es Kay Hahnheiser von den Gastschützen, der als Erster den Rumpf zum Fallen brachte. Nur wenige Minuten später folgte der Rumpf bei den Herren, und mit Nils Buhmann stand der neue Hattstedter Schützenkönig fest. Eike Christiansen schaffte es dann weitere fünf Minuten später, den Rumpf des Holzvogels bei den Damen zu zerlegen. Die Jugendlichen brauchten in diesem Jahr am Längsten, um ihren Prinz zu finden. Schließlich stand er fest: Tim-Niklas Feddersen.

Die weiteren Preisträger: Herren: Zitrone: Helmut Christiansen; Fahne: Ralf Jacobsen; Krone: Lorenz Thomsen; Kopf: Dieter Knaack; Hals: Sönke Christiansen; li.Flügel: Michael Wieck; re. Flügel: Heino Johannsen; li. Klaue: Udo Maart; re.Klaue: Arne Andresen; Schwanz: Gerd- Uwe Knaack; König: Nils Buhmann

Damen: Zitrone: Hannelore Knaack; Fahne: Monja Wieck; Krone: Marlen Maart; Kopf: Michaela Graumann; Hals: Renate Christiansen-Hansen; li.Flügel: Heinke Wolff; re. Flügel: Marina Knaack; li. Klaue: Andrea Petersen; re.Klaue: Anja Ludwig; Schwanz: Birte Johannsen; Königin Eike Chrisitiansen

Jugend: Krone: Mike Gerkens; Kopf: Sina Petersen; Hals: Mattis Andresen ;li. Flügel: Thies Petersen ;re. Flügel: Jorve Andresen; li. Klaue: Yannick Jaeger; re. Klaue: Robert Loerke; Schwanz: Tim Warnck; Prinz: Tim- Niklas Feddersen

Gäste: Krone: Anke Jacobsen; Kopf: Sönke Jacobsen; Hals: Margrethe Feddersen; li.Flügel: Carola Jacobsen; re. Flügel: Nils Hustedt; li. Klaue: Jana Ludwig; re.Klaue: Serena Schlüter; Schwanz:

Ricarda Stuck; König: Kay Hahnheiser

Flatterscheibenschießen: Herren: Gold: André Knaack; Silber: Bernd Christiansen; Bronze:

Gerd-Uwe Knaack; Damen: Gold: Marina Knaack; Silber: Michaela Graumann; Bronze: Gaby Christiansen; Jugend: Gold: Sina Petersen; Silber: Mike Gerkens und Bronze: Tim- Niklas Feddersen.

von hn

erstellt am 04.Aug.2017 | 10:00 Uhr