Diamantene Hochzeit in Husum : „Das mit der Liebe, das entwickelte sich so“

Ein Mann der vielen Worte ist ihr Adolf nicht, weiß Ingrid Süfke. Doch wenn es um die Diamantene Hochzeit geht, die das Ehepaar heute und am Sonnabend feiert, dann kann sich der einstige Schlachtermeister einen Ruck geben: „Ich würde sie noch mal heiraten“, erklärt der 83-Jährige, „sie ist doch mein bestes Stück und ich bin ihr sehr dankbar.“ Das, sagt seine bessere Hälfte, habe sie von ihm so noch nie gehört. Macht aber auch nichts, sie hätten durch die gemeinsame Arbeit immer viel Zeit miteinander verbracht und wären aufeinander angewiesen gewesen. Aber wenn es die Zeitung nun unbedingt wissen will: Auch sie würde den Adolf wohl noch einmal nehmen, wenn sie das Ganze noch mal entscheiden müsste.

Ohnehin: Irgendwie scheint sich diese Ehe damals 1957 ohne große Aufregung angebahnt zu haben. Die beiden kannten sich vom Sehen, dann trafen sie sich beim Ausgehen und irgendwann sagte er dann, jetzt müsse man sich wohl mal verloben. „So mit Liebe auf den ersten Blick, ick wet dat nich, so war man damals nicht“, sagt sie, „das mit der Liebe entwickelte sich so.“

Geheiratet wurde in der Klosterkirche, sie im geliehenen Brautkleid der Cousine. Nun war sie gelernte Zahnarzthelferin und er Schlachter: „Davon hatte ich keine Ahnung“, erinnert sie sich. Und lernte mal eben das Handwerk in Risum-Lindholm. Von 1957 bis 1969 betrieben beide gemeinsam eine Schlachterei. Dann kam der Anruf vom Schlachthof, ob sie nicht eine Freibankschlachterei übernehmen wollten. Das taten die beiden – bis zum Ruhestand 1993. Vorher bestimmte Arbeit das Leben des Ehepaars – „von morgens um vier bis abends um zehn“ –, jetzt wurde mit Wohnmobil oder Wohnwagen Europa bereist.

Heute feiern die Süfkes mit einem Empfang und am Wochenende mit einem Gottesdienst in der Klosterkirche und anschließendem Familienfest. Verwandtschaft gibt es reichlich: Über drei Töchter, acht Enkel und sechs Urenkel freuen sich die Süfkes. „Und nun gucken wir, wie es weitergeht“, sagt Adolf Süfke, „und freuen uns auf die nächste Feier.“

von Friederike Reußner

erstellt am 24.Aug.2017 | 07:00 Uhr