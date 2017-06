St. Peter-Ording : Das Karkenschipp ist zurück am Ordinger Strand

vergrößern 1 von 1 Foto: hjr 1 von 1

Es ist wieder da, das Karkenschipp hat auf seinem angestammten Platz am Ordinger Strand festgemacht. Gerade noch rechtzeitig zum Pfingstfest haben die „Holzbearbeitungsrentner“ Hannes Benning, Franz Schön und Karl-Heinz Hansen mit Unterstützung vom Team der Urlauberseelsorge mit Diakonin Andrea Streubier und Pastoralreferent Michael Wrage sowie Merle Böckler und Henrik Kloth das in die Jahre gekommene Kirchenschiff „geliftet“. Die Stabilität war nicht mehr hinreichend gegeben gewesen, so dass Decksbalken, Streben und Planken erneuert werden mussten. Am Pfingstmontag (4. Juni) wird es dringend am Strand benötigt, denn ab 15 Uhr wird dort traditionell ein ökumenischer Pfingstgottesdienst gefeiert.

Jetzt wurde es auf dem Bauhof per Kran auf den Tieflader „gehievt“ und an den Strandplatz transportiert. Richard Merkner und die Mitarbeiter der Tourismus-Zentrale Bernd Wieben, Manfred Widderich, Heiko Richter sowie Praktikant Marcel hatten dabei alles fest im Griff. Bei bestem Wetter konnte das Karkenschipp dort verankert werden. Pfingsten kann kommen.