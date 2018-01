Westehever im Fokus : „Das kann hier schon einsam sein“

Von der Hallig mit kleinen Bauernhöfen und Räuber-Burg hat sich Westerhever zum beliebten Ferienort gewandelt. Hier erlebt man Natur pur.

von Christin Lempfert

27. Januar 2018, 14:00 Uhr

In unserer Dorfserie werfen wir einen genauen Blick in drei Ortschaften. Im Norden Ockholm, im Süden Westerhever und in der Mitte Viöl. Wie gestaltet sich das Dorfleben, war früher alles besser und was machen die Bewohner in ihrer Freizeit? Heute: Westerhevers Bürgermeister Olaf Dircks und Gemeindevertreter Karsten Alberts.

Meer im Norden, Meer im Süden, Meer im Westen. „Für das Leben hier muss man schon gemacht sein“, sagt Bürgermeister Olaf Dircks (51) mit einem Augenzwinkern. „So mit der Natur zu leben und in der Natur zu wirtschaften ist etwas Besonderes.“ Die florierende Landwirtschaft ist in dem Dorf jedoch Geschichte, stattdessen ist der Tourismus zu einer festen Größe geworden.

In der 13,32 Quadratkilometer großen Gemeinde leben heute rund 100 Einwohner, das sind acht pro Quadratkilometer. Vor rund 200 Jahren waren in dem Dorf über 600 Menschen beheimatet. Die Häuser stehen in kleinen Gruppen über das gesamte Gemeindegebiet verteilt. Neun davon sind Haubarge, die auf den Warften thronen. Die Bauweise stammt aus dem späten 16. Jahrhundert und ist besonders stabil: Selbst wenn das Meer die Mauern eindrückt, bleibt das Grundgerüst stehen. Von den Haubargen wird nur noch einer landwirtschaftlich genutzt. „Das ist meiner“, sagt Karsten Alberts (62), Gemeindevertreter. „Ich habe 66 Hektar Land, rund 80 Schweine, 88 Rinder und ein wenig Ackerbau.“ Neben ihm gibt es heute nur noch sechs weitere Landwirte im Ort.

Die meisten anderen Haushalte in Westerhever leben mittlerweile vom Tourismus; es gibt viele Ferienwohnungen. „Der Trend in diese Richtung zeichnet sich seit Ende der 1960er Jahre ab, als die Stuben der Knechte und Mägde frei wurden“, erzählt Dircks. Sie mussten Maschinen weichen, die zu dem Zeitpunkt den Menschen immer mehr Arbeit abnahmen.

In den 1970er Jahren machten zunehmend mehr Menschen in Westerhever Urlaub. „Deshalb rückten viele Familien zusammen, um jedes mögliche Zimmer zu vermieten.“ Zu dem Zeitpunkt entwickelte sich der Tourismus nach und nach zum Standbein. Nach dem Mauerfall begannen einige Westerheveraner in den Bau weiterer Ferienwohnungen zu investieren.

Doch nicht nur Ferienwohnungen, auch zum Verkauf stehende Häuser ziehen Urlauber an. „Das sind meist gut situierte Familien, die in größeren Städten leben und an den Wochenenden oder in den Ferien hierher kommen“, sagt Dircks. Und Karsten Alberts ergänzt: „Vor zirka 15 Jahren hat mein Vater mal die Telefonanschlüsse im Dorf gezählt und kam auf 80 Stück. Allerdings sagten ihm die Hälfte der Namen nichts mehr.“

Sie hätten sich mittlerweile daran gewöhnt, dass der Weg zum nächsten Nachbarn, der auch da ist, weit sein kann, schildert der Bürgermeister weiter. Er betont aber, dass die Zugezogenen alle sehr nett seien und ohne sie das Ortsbild nicht mehr das wäre, was es mal war. „Sie erhalten die Haubarge.“

Die Vereine und die Feuerwehr mussten sich jedoch aus Mitgliedermangel mit denen in den Nachbargemeinden zusammentun. „Die Wochenendler können und wollen da nicht viel aktiv mitwirken. Aber sie sind immer bereit zu spenden, wenn die Wehr etwas benötigt“, schildert Alberts.

Dementsprechend sitzen in der Gemeindevertretung auch sieben Personen, die ortsansässig in Westerhever sind. „Zwei davon sind aber zugezogen“, sagt Alberts und Dircks ergänzt schmunzelnd: „Die leben hier aber auch schon jahrzehntelang. Jeder, der in der Gemeinde lebt, kann bei uns mitwirken.“

Die Gemeinde sei politisch aktiv und relativ widerspenstig. „Wenn uns etwas nicht passt, dann stecken wir nicht den Kopf in den Sand, sondern wehren uns“, sagt der Bürgermeister. Ein gutes Beispiel dafür sei der Kampf um den Schafberg im Vorland der Gemeinde. Der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz will ihn abtragen, (wir berichteten). Das ist als Teil einer Ausgleichsmaßnahme für den Deichbau am Nordstrander Damm gedacht.

Vielleicht hänge der Einsatz gegen höhere Gewalten auch mit der Geschichte des Dorfes zusammen, sinniert Dircks. Früher war das heutige Westerhever eine Hallig. Sie wurde im 12. Jahrhundert besiedelt. Die ersten Bewohner errichteten große Dorfwarften wie Sieversbüll, Leikenhusen und Stufhusen. Sie schützten das Ackerland mit einem Ringdeich. „Die Auseinandersetzung mit dem Wasser ist geblieben. Wir müssen aufpassen, dass das Wasser von der Nordsee nicht reinkommt und dass das Wasser aus dem Binnenland abläuft“, schildert der Bürgermeister. Teile des Dorfes liegen unter Normalnull. „Wir sind recht sensibel, was Wasser angeht. Das haben die Einheimischen quasi mit der Muttermilch aufgenommen.“

Karsten Alberts und Olaf Dircks sind in Westerhever aufgewachsen. „Das kann hier schon einsam sein. Man muss das Leben hier wollen“, sagt Alberts. Es sei etwas Besonderes, aber auch etwas besonders Schönes.

„Das hier ist Heimat: Bei Tageslicht in die Ferne blicken zu können und in unbewölkten Nächten die Sterne zu sehen“, schwärmt Dircks. Draußen in Westerhever ist es nachts noch tief dunkel und still. „Wir leben hier eben mit der Natur, und das macht es für mich aus.“