Das Geschäft mit dem Elbschlick

Nationalpark-Kuratorium rügt Verlängerung der Verklappung bei Helgoland ohne erneutes Beteiligungsverfahren

von Gero Trittmaack

08. Dezember 2019, 16:56 Uhr

Husum | Das Geschäft brummt. Aber es ist so gar nicht nach dem Geschmack der Nordfriesen: 26 Millionen Euro – in dieser Größenordnung bewegen sich die Zahlungen, die die Hansestadt Hamburg bis heute an die Stiftung Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer zu leisten hat. Denn pro Tonne gebaggerten Schlicks aus der Strom-Elbe oder Hamburger Hafengewässern sind fünf Euro fällig, wenn er in der Nordsee bei Tonne E 3 nahe Helgoland verklappt wird.

Das geht schon seit Jahren so und dreht sich um Mengen, die sich in Kubikmeter gerechnet schon, jetzt auf eine zweistellige Millionen-Zahl aufsummieren. Nun ist der zwischen den beiden Bundesländern ausgehandelte Deal noch einmal bis zum Jahr 2024 und damit um weitere fünf Millionen Tonnen verlängert worden – und das auch noch ohne ein erneutes formelles Beteiligungsverfahren.

Dass die Wattenmeer-Anlieger massive Bauchschmerzen mit diesem Schlick-Handel haben, hatte die Insel- und Halligkonferenz – sie vertritt die Interessen von 27 Kommunen der nordfriesischen Inseln und Halligen sowie der Hochseeinsel Helgoland – bereits vor zwei Jahren in einer Resolution dezidiert deutlich gemacht: Es sei schlichtweg „unakzeptabel, dass Hamburger Hafenschlick verklappt werden soll und damit einen Beitrag zur Vergiftung der Nordsee leistet“. Auch der Kreistag und das Nationalpark-Kuratorium Nordfriesland hatten sich bereits in der Vergangenheit gegen diese Form der Schlick-Entsorgung gewandt.

„Mir ist die Beschlusslage dieses Gremiums natürlich bewusst“, räumte Dr. Johannes Oelerich, zuständiger Abteilungsleiter aus dem Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung, denn auch mit „einem gewissen Grad Verständnis“ im Nationalpark-Kuratorium ein. Aber: Die Rahmenbedingungen für die Zulassung hätten sich seit 2016, als die Träger öffentlicher Belange und die Öffentlichkeit umfassend beteiligt wurden, nicht maßgeblich verändert. Auch gebe es eindeutig eine „politisch formulierte Rückendeckung, durch die wir uns zum Verwaltungshandeln legitimiert sehen“.

Mit dieser Position stand der Kieler Abteilungs-Chef für Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz bei der Runde im Husumer Kreishaus freilich auf verlorenem Posten. „Man stellt uns vor vollendete Tatsachen. Ich bin stinkesauer, so geht man nicht miteinander um“, schimpfte Manfred Uekermann, Vorsitzender der Insel- und Halligkonferenz und CDU-Fraktionschef im Kreistag. Und angesichts der „Ablasszahlungen“ wunderte es ihn nicht, dass der Protest von Seiten des Naturschutzes „nicht ganz so laut“ ausfalle. Dr. Hans-Ulrich Rösner (WWF) dagegen äußerte sich stolz, dass es gelungen sei, diese Mittel für die langfristige Absicherung des Wattenmeer-Nationalparks zu sichern.

Die von Hamburg gezahlten Gelder fließen nach Aussagen von Dr. Detlev Hansen, Chef der Nationalparkverwaltung und Vorstandsvorsitzender der Nationalpark-Stiftung, in zwei Pools: 20 Millionen Euro ins Stiftungskapital, um Erträge zu erwirtschaften, die ausgeschüttet werden, sowie sechs Millionen Euro als Direktförderung in die ökologische Ausrichtung der Krabbenfischerei sowie Welterbe-Infrastruktur an der Küste.

Während Oelerich mit Blick auf Tonne E 3 von der „besten Wahl unter vergleichsweise schlechten Lösungen“ sprach, wertete Landrat Florian Lorenzen den Verzicht auf ein erneutes Beteiligungsverfahren als „unglücklich“. Auch Hans von Wecheln, DGB-Vertreter im Kuratorium, betonte: „Es wäre besser gewesen, man hätte uns in irgendeiner Form beteiligt. Ein Gespräch und ein Handschlag an der Küste können vieles lösen.“

Johannes Oelerich verwies darauf, dass die von der Insel- und Halligkonferenz geforderte Suche nach Alternativen für die Verklappung von Baggergut laufe. Und: „Es gibt intensive Bemühungen, das Material im Wirtschaftskreislauf unterzubringen.“ Einer Verwendung für den Deichbau stünden allerdings Regelungen des Abfallrechts entgegen. Sowohl Oelerich als auch Martin Abratis von der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt stellten klar, dass stark mit Schadstoffen belasteter Schlick ohnehin nicht in die Nordsee verbracht werde.

Ungeachtet dessen pochte das Nationalpark-Kuratorium am Ende einstimmig auf seine ablehnenden Haltung zur Elb- und Hafenschlick-Verklappung in der Nordsee. Und ebenso einmütig wurde gerügt, dass es zuletzt kein Beteiligungsverfahren mehr gab.

Den Finger in eine weitere Wunde hatte zuvor schon WWF-Vertreter Hans-Ulrich Rösner gelegt. Er sprach von einem „katastrophalen Zustand“, in den die Elbe durch immer stärkere Flussvertiefung und Bedeichung von Nebenarmen rutsche. Wenn es nicht zur gesellschaftlichen Abkehr unbegrenzter Schiffsgrößen komme, „dann wird die Elbe nicht zu retten sein“.