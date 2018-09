Garding : „Das Experiment hat sich gelohnt“

Kunstausstellung „Life is a beach“ war ein Besuchermagnet.

von hjr

18. September 2018, 17:21 Uhr

Als ein Experiment bezeichnete der Vorsitzende des Vereins Kunstinitiative St. Peter-Ording (Kispo) Thomas Bartram anlässlich der Finissage der 7. Sommerkunstausstellung „Life is a beach“ in der Strandkorbhalle Hungerhamm in Ording auch noch im Nachhinein. Aber es sei ein Experiment gewesen, das sich gelohnt hat. Trotzdem sei er nun sehr erleichtert.

Es war durchaus ein Wagnis, auf das sich die Verantwortlichen von Kispo eingelassen haben, als sie sich im Februar für dieses Projekt in Zusammenarbeit mit der Akademie für Gestaltung der HTK in Hamburg entschieden. In den sechs Ausstellungen vorher stand das Konzept. Man wusste, was zu den jeweils gewählten Themen, darunter „Watt’n Glückwunsch“ zu 30 Jahre Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, ausgestellt werden würde. Das war dieses Mal ganz anders, denn erst 14 Tage vor Beginn war eine Gruppe von Studenten der HTK im Zuge eines Vier-Tage-Wochenendprojektes auf dem Campus Nordsee dabei, die Kunstwerke in Streetart-Techniken zu fertigen. Dazu gehörten auch Strandkörbe, die umgestaltet als Blickfänger im Ort auf die Ausstellung aufmerksam machen sollten.

Zahlreiche Sponsoren waren wieder mit im Boot. Die Tourismus-Zentrale hatte ein großes Interesse an dieser Art der Ausstellung bekundet und unterstützte tatkräftig. Man hoffte mit Kispo insbesondere, auch bei der Gruppe der 20- bis 35-Jährigen auf Interesse zu stoßen. Erwartet hatte die Kispo auch, dass die Ausstellung provozierend wirken und zu kontroversen Diskussionen führen würde. Das aber hielt sich sehr in Grenzen. Fast alle Besucher – und das waren wieder weitaus mehr als 3.000 seit der Vernissage am 1. Juli – bekundeten: „Es ist toll!“

Die erwartete Zielgruppe hatte man nicht erreicht, aber deutlich mehr Familien mit Jugendlichen. Die waren bisher relativ selten gewesen. Die meisten Besucher waren wieder etwas Ältere, und vor allem waren viele Stammbesucher dabei. Das Interesse insgesamt war sehr hoch, abwertende Kritik gab es nicht. Acht Exponate im Wert von 4100 Euro wurden verkauft. Darunter war auch die „Haifischfängerin“, der Publikumsliebling, für den Anna Kantel von Peter Bothe als Mitkurator ausgezeichnet wurde. Von den 786 per Umfragezettel Abstimmenden hatten 177 für ihr Werk gestimmt, das Marylin Monroe mit einem Haifisch zeigt.

Die vier Strandkörbe – betitelt als „Hingucker“, „Literaten“, „Cabrio“ und „Farbenfroh“ erbrachten zusätzlich zu den Spenden 340 Euro.

Das „Cabrio“ als Strandkorb hatte Christoph Baumann aus Hürup für sich und seine Frau ersteigert. Die Haifischfängerin hatte es auch ihnen angetan, und insgesamt begrüßten sie den von Kispo eingegangen Weg und das diesjährige Experiment sehr.