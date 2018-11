„Das erste Mal“: Martje Momen Karstens holt den Friesisch-Titel

von hn

25. November 2018, 17:21 Uhr

„... nun sind Vater und Mutter verstorben, nach sieben Jahren öffnet sich das erste Mal wieder die Klöntür des Elternhauses“ – so fängt die Geschichte von Martje Momen Karstens auf Mooringer Friesisch an. „Das erste Mal“ war das Thema beim zehnten Friesischen Schreibwettbewerb „Ferteel iinjsen“. Martje Momen Karstens aus Leck hat mit ihrer anrührenden Geschichte die Jury überzeugt. Sie hat in diesem Jahr den mit 500 Euro dotierten ersten Preis gewonnen für die beste der insgesamt 41 eingereichten Geschichten. Diese kamen diesmal unter anderem von Helgoland, den nordfriesischen Inseln, vom Festland und auch von Butenfriesen. Die Vielfalt der Dialekte spiegelte sich darin, dass es für das Thema gleich drei Schreibweisen auf Friesisch gab: „Dåt jarst tooch“ │“At iarst feer“ │ „Dit jest Mol“. Auf der Gala im „Andersen Hüs“ in Klockries war diese Vielfalt vereint. Journalistin Elin Hinrichsen führte durch das festlich-fröhliche Treffen der Friesen, der musikalische Rahmen kam auf Friesisch und a cappella von der Gruppe „Voice Time“.

„Ferteel iinjsen“ ist ein Gemeinschaftsprojekt von Nordfriisk Instituut und NDR 1 Welle Nord. Der mit 350 Euro dotierte 2. Preis wurde an Antje Tadsen verliehen, die auf Amrumer Friesisch unter dem Titel „En roosenen ufgang“ beschreibt, was passiert, wenn man ohne Fachwissen im Nobelrestaurant aushilft.

Platz drei und 250 Euro Preisgeld gingen an eine Geschichte aus der Jugend. Auf Mooringer Friesisch erinnert sich Thomas Steensen, wie er als Kind mit seiner Angst vor dem Herunterspringen fertig geworden ist. „At as nimer to leed för en iarst geer“ (Es ist nie zu spät für ein erstes Mal) überschreibt Merle Sievers ihre Geschichte auf Föhrer Friesisch (Fering), die den Weg eines über 80-Jährigen in die digitale Welt beschreibt. Platz vier und 150 € gibt es für diese Geschichte der Föhrerin, die in Flensburg studiert. „85 C“ steht für eine BH-Größe und ist der Titel der Geschichte von Gesa Hering von Föhr, die in ihrem Friesisch die Pubertätssorgen eines Mädchens mit „knabenhafter Figur“ beschreibt – Platz fünf.

Schulen haben sich am Wettbewerb mit zehn Geschichten stark beteiligt. Besonders geehrt die von Momme Kahl (11) aus Risum und die von Kristin Carstensen von Föhr.





>Am Donnerstag, 29. November, werden von 21.05 Uhr bis 22 Uhr in einer Sondersendung über die Sender Flensburg (Frequenz 89,5) und Westerland die Siegergeschichten vorgestellt. Nachhören und Nachlesen auch auf ndr.de/sh