St. Peter-Ording : Das Ende eines Schandflecks

Die zu einem Schandfleck mutierte ehemalige Bahnhofsgaststätte in St. Peter-Ording wird bald nur noch eine Erinnerung sein. Wer in den vergangenen Jahren mit der Bahn bis zur Endstation Bad St. Peter-Ording reiste oder wer am Bahnhof vorbei auf der Eiderstedter Straße Richtung Bad unterwegs war, kam unweigerlich an der Ruine vorbei. Im Jahr 2000 gab es hier noch „Jugoslawische Spezialitäten“.

Das Gebäude war einst im Besitz der Bahn gewesen, genauso wie das gegenüberliegende Wohnhaus in der Straße „Am Kurpark“. Beide gibt es nun nicht mehr. Noch zeugen nur zwei Haufen Steine und weiteres Abbruchmaterial von ihrer 80-jährigen Geschichte. In dem Wohnhaus hatte seit 1938 der Bahnhofsvorsteher seine Wohnung. Das war von 1932 bis 1964 Jens (‚Addi‘) Christiansen. Er war auch viele Jahre Bürgermeister von Ording. Seit 1932 heißt der Bahnhof bereits „Bad St. Peter-Ording“, wohl deswegen, weil er genau an der Gemarkungsgrenze zwischen St. Peter und Ording gebaut worden war.

Die ehemalige Bahnhofsgaststätte ist im Laufe der Zeit aus einem Bahnhofskiosk entstanden. So verschwindet nun ein „historisches Gebäude“, das durchaus eine bewegte Geschichte gehabt hat, aber weniger eines Denkmals würdig war. In den vergangenen 13 Jahren verfiel es nach und nach, erlebte ungewollte und auch gewollte „Auffrischungen“ durch Sprayer und war trotz SPO-Pfahlbauten-Emblem zuletzt nur noch ein „Schandfleck“. Drumherum machte sich Wildwuchs breit. Vor dem endgültigen Zusammenfall ist es nun abgeräumt worden. Was wird an seine Stelle kommen? Wohl erst einmal ein Zaun um das Gelände. Der Bahnhof selbst bleibt, er gehört zu den Kulturdenkmälern in St. Peter-Ording. Siehe auch Heft 18 von 1996 der AG Orts-Chronik.