Husum & Pellworm : Das Ende einer schwierigen Beziehung?

von Rüdiger Otto von Brocken

erstellt am 07.Nov.2017 | 07:58 Uhr

Zwangs-Ehen sind in Deutschland verboten. Doch es gibt Ausnahmen – jedenfalls auf Verwaltungsebene. So wurde 2008 eine Eheschließung des Amtes Pellworm mit der Stadt Husum besiegelt – eine sogenannte Verwaltungsgemeinschaft. Hintergrund war das erklärte Ziel des Landes, die Ämterreform von 1966 abermals zu reformieren, weil sie „zu kleinteilig und den Herausforderungen von Gegenwart und Zukunft nicht mehr gewachsen“ war. Danach waren Gemeinden beziehungsweise Ämter mit weniger als 8000 Einwohnern aufgefordert, sich mit anderen, größeren Gemeinden zusammenzutun.

Das Amt Pellworm, dem auch die Halligen Hooge, Langeneß und Gröde angehören, zierte sich lange und wohl aus gutem Grund. Doch als sich die kielerseits eingeräumte Bedenkzeit dem Ende zuneigte, willigte das Amt – wenngleich schweren Herzens – ein, mit der Stadt Husum zusammenzugehen. Anfangs lief es auch ganz gut, doch dann wurden – nennen wir es einmal – erste kulturelle Unterschiede sichtbar, die der jungen Beziehung nicht gut taten. Und wie in vielen Ehen wurde darüber zunächst nicht gesprochen, sondern eher vernehmlich rumgegrantelt. Doch jetzt hat Husum die Reißleine gezogen, will den öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Amt zum 31. Dezember nächsten Jahres kündigen. Das erklärte Bürgermeister Uwe Schmitz bei einem Pressegespräch im Rathaus. Eine gleichlautende Beschlussvorlage soll am 16. November im Hauptausschuss und eine Woche später im Stadtverordnetenkollegium beraten werden. Die Politik weiß auch schon Bescheid.

„Das alles hat natürlich eine Vorgeschichte“, erläutern Husums Verwaltungs-Chef und Hauptamtleiterin Ira Rössel. So habe sich im Lauf der Jahre herauskristallisiert, dass sich manche Aufgabenbereiche komplikationsfrei, andere dagegen nur mit Problemen in die Stadtverwaltung integrieren ließen. „Beim Steuer-, Melde- und Passwesen, aber auch beim Personalwesen für die gemeindlichen Beschäftigten funktionierte die Zusammenarbeit reibungslos“, berichtet Rössel. Und mit Birgit Meier kümmert sich seit 2012 eine Rathaus-Mitarbeiterin eigens um die Insel- und Halligangelegenheiten. Schwieriger war und ist es bei baulichen Themen.

Auch gebe es „Parallelstrukturen“, die die Zusammenarbeit nicht immer erleichterten, erklärte Schmitz hinreichend ungenau und nannte in diesem Zusammenhang Einrichtungen wie die Insel-und Halligkonferenz oder den Runden Tisch bei Minister Robert Habeck. Dort würden bisweilen Dinge besprochen beziehungsweise auf den Weg gebracht, „von denen wir nichts oder erst zeitversetzt erfahren.“

Außerdem stünden auf den Halligen Veränderungen an, mit denen die Mitarbeiter des Bauamtes nicht vertraut seien und „für die uns die Kapazitäten fehlen.“ Beispiel: die Erhöhung der Warften im Zuge des Klimaschutzes – ein Mammutprojekt, das sich über Jahrzehnte hinziehen wird. „Und selbst wenn wir dafür entsprechende Mittel zur Verfügung hätten, haben wir noch lange kein qualifiziertes Personal“, sagt Schmitz achselzuckend, denn das sei außerordentlich schwer zu kriegen.

Um die Zusammenarbeit zu optimieren, habe es in diesem Jahr sogar einen Workshop mit externer Moderation gegeben, doch auch das hat aus Sicht der Stadtverwaltung keine Verbesserung gebracht. Deshalb will sie jetzt einen Schlussstrich ziehen. Doch geht das überhaupt? Und wie schätzt das Amt Pellworm die Situation ein? Dessen Vorsteher Matthias Piepgras bestätigt, dass es Bereiche gibt, „die gut funktionieren und solche, bei denen es besser laufen könnte.“ Auch der Vertrag selbst weise konstruktive Fehler auf. Aber warum er gleich ganz gekündigt werden soll, erschließt sich ihm nicht. Ein Änderungsvertrag hätte es genauso gut getan: „Dann hätten wir in enger Abstimmung mit Kreis und Land die Dinge angehen können, wo es hakt. Dass er dabei vor allem an Bauverwaltung und Regionalentwicklung denkt, daraus macht Piepgras kein Hehl, will aber kein Öl ins Feuer gießen. Die Uhren auf Inseln und Halligen tickten halt anders als auf dem Festland, sagt er. „Und es gibt Situationen, da musst du als Bürgermeister schnell handeln und entscheiden. Im Falle eines Änderungsvertrages müsste es darum gehen, Aufgaben-bezogen und nicht mehr in Strukturen zu denken“, lautet die Devise des Amtsvorstehers. Die Stadt Tönning habe für all diese Fragen ja auch eine Lösung gefunden.

Unglücklich ist Piepgras über den Zeitplan. „Es wäre gut gewesen, wenn wir Gelegenheit gehabt hätten, über einen Änderungsvertrag zu verhandeln“, sagt er. Aber dafür dürfte es jetzt nicht mehr reichen. Aus Sicht des Innenministeriums ist es mit der Kündigung allein aber ohnehin nicht getan. Vielmehr „muss die Verwaltungsgemeinschaft gegebenenfalls weitergeführt werden, bis für das Amt Pellworm eine andere Lösung gefunden wurde“, hieß es dazu aus Kiel. Und eine Alternative hat Piepgras derzeit nicht zur Hand.