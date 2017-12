Amt Mittleres Nordfriesland : „Das Ehrenamt soll entlastet werden“

vergrößern 1 von 1 Foto: arb 1 von 1

von Stephan Bülck

erstellt am 29.Dez.2017 | 11:00 Uhr

Wie verlief das vergangene Jahr, und was erwartet das Amt Mittleres Nordfriesland 2018? Amtsvorsteher Hans-Jakob Paulsen und sein Stellvertreter Knut Jessen schauen im Gespräch mit den Husumer Nachrichten nicht nur auf 2017 zurück, sondern verraten auch, was sich Politik und Verwaltung für die kommenden 52 Wochen vorgenommen haben.

Was hat Sie im vergangenen Jahr besonders gefreut oder geärgert?

Hans-Jakob Paulsen: Ich freue mich über das ehrenamtliche Engagement, das wir hier erleben. Gerade in der Flüchtlingskrise. Es herrscht eine hohe Akzeptanz Schutzsuchenden gegenüber.

Knut Jessen: Das Schöne ist, dass wir hier – unabhängig von Gegensätzen und unterschiedlichen Meinungen – menschlich immer klar kommen. Das finde ich im Ehrenamt ganz wichtig: die sachliche und personelle Ebene sollten getrennt werden. Wenn man abends nach Hause kommt, sollten alle zwischenmenschlichen Konflikte geklärt sein. Das klappt auch meistens.



Im Interview Anfang des Jahres hatten Sie drei Projekten eine besondere Gewichtung gegeben: den flächendeckenden Ausbau des Breitbandnetzes, der Zukunft der Sozialzentren und dem Tourismus in der Region. Inwiefern konnten sie diese Projekte umsetzen?

Paulsen: Der Breitband-Ausbau ist immer noch ein ganz wichtiges Thema. Seit 2010 sind wir dabei, das Projekt umzusetzen. Im Amt fehlen nur noch drei Gemeinden. Für den Außenbereich haben wir vom Land einen Förderbescheid von 9,3 Millionen Euro bekommen. Wir hoffen, 2018 dann mit dem Ausbau starten zu können.

Jessen: Schwierig ist es manchmal, das Verständnis für die Sache zu erreichen. In manchen Gemeinden stehen 100 Prozent hinter dem Ausbau, in anderen dauert es länger, die Menschen von der Notwendigkeit zu überzeugen. Um den Breitband-Ausbau zu starten, werden bestimmte Quoten benötigt. Mittlerweile haben wir es aber in fast allen Gemeinde geschafft, die notwendige Unterstützung zu finden.

Paulsen: Zur Zukunft der Sozialzentren. Die Gute Nachricht: Der nordfriesische Standort in Breklum bleibt, mit ihm unsere Mitarbeiter. Wir haben ein breites Angebot, und auch unsere Auszubildenden bekommen die ganze Bandbreite. Sie werden auch im Sozialzentrum ausgebildet. Und wir können den jungen Leuten Perspektiven bieten, auch nach der Ausbildung bei uns im Haus zu bleiben.

Jessen: Wir waren zunächst überrascht vom Kreis, dass sie einen neuen Weg gehen wollen. Glücklicherweise hat dieser schließlich eingelenkt. Wichtig war, dass am Ende alle das gleiche Ziel hatten. Es hat sich alles geregelt. Wir schauen jetzt optimistisch in die Zukunft.

Paulsen: Wir haben es geschafft, eine kleine Lokale Tourismus-Organisation (LTO) an der nordfriesischen Westküste auf den Weg zu bringen. Es gibt nun einen gemeinsamen Marktauftritt – auf Messen und auf digitaler Ebene. Es geht darum, beispielsweise eine gemeinsame Zimmervermittlung einzurichten.

Jessen: Das Gebiet von Husumer Bucht bis Südtondern muss wachsen. Es ist wichtig, dass wir uns als eine Region begreifen. Wir bilden jetzt als LTO eine organisatorische Einheit. Das muss nun auch noch im Kopf geschehen. Die Marke „Nordsee“ soll sich etablieren.



Das Amt Mittleres Nordfriesland wird 2018 zehn Jahre alt. 2008 fusionierten die Ämter Stollberg, Bredstedt-Land und Bredstedt Stadt. Der Grund war damals, mit Hilfe der Verwaltungsreform kosten einzusparen. Wenn Sie auf die vergangenen zehn Jahre zurückdenken, was ist gut und was ist schlecht gelaufen?

Paulsen: Ob wir direkte Einsparungen hatten, ist schwer zu sagen. Was wir in den zehn Jahren erreicht haben: Gerade auf Kreisebene wird unser Amt ganz anders wahrgenommen als die kleineren Ämter vorher. Wir haben einen gemeinsamen Schulverband, und die Region ist generell unglaublich zusammengewachsen.

Jessen: Wir haben heute ganz andere personellen Möglichkeiten. Früher hatte jedes Amt beispielsweise nur einen Bauamts-Chef. Heute haben wir für diesen Bereich vier spezifische Fachkräfte. So finden auch die Bürger bessere, auf ihre individuellen Bedürfnisse angepasste Ansprechpartner.

Paulsen: Wir sind ja nun mal Dienstleister und müssen uns immer wieder auf die Erfordernisse einstellen – gerade durch die Digitalisierung. Wir haben zum Beispiel die elektronische Akte eingeführt. Das wäre in einem kleinen Haus auch nur schwer umsetzbar gewesen. Gut ist auch, dass wir eine schlanke Führungsstruktur haben, wir mussten nur wenige zusätzliche Stellen besetzen.

Jessen: Wir können schon mit Stolz auf die Jahre blicken. Anfangs haben wir über die Fusion zwar lange geredet. Aber seitdem das Amt existiert, wurde sehr gute Arbeit geleistet. Finanziell stehen wir auch sehr stabil da.

Manchmal ist es schwierig, die Aufgaben des Bürgermeisters und Amtsvorstehers alle ehrenamtlich zu bewältigen. Diese Positionen können eigentlich nur von Leuten im Ruhestand besetzt werden. Deswegen arbeiten wir an einer Professionalisierung des Amtes, um das Ehrenamt zu entlasten.



Haben Sie schon bestimmte Vorstellungen, wie die Entlastung umsetzbar wäre?

Jessen: Es besteht die Möglichkeit, neben den Positionen des Bürgermeisters und Amtsvorstehers einen hauptamtlichen Amtsdirektor einzustellen. Dieser würde Dienststellenleiter werden und die Verwaltung des Amtes übernehmen. Er wäre vom Hauptausschuss kontrolliert und alle sechs Jahre neu gewählt: quasi ein Wahlbeamter für bestimmte Zeit.

Paulsen: Der Amtsvorsteher leitet weiterhin den Amtsausschuss und repräsentiert das Amt. Er würde auch weiterhin alle fünf Jahre bei der Kommunalwahl gewählt.

Jessen: Viele Ämter haben bereits bei der Ämterstruktur-Reform diesen Weg gewählt. Amtsdirektoren gibt es beispielsweise in Niebüll und Garding. Der Trend geht stark in diese Richtung. Auch wir werden uns in der kommenden Legislaturperiode mit diesem Thema beschäftigen müssen.



Das neue Jahr steht vor der Tür. Welche großen Projekte erwartet das Amt Mittleres Nordfriesland in 2018?

Paulsen: Zum einen haben wir natürlich die Kommunalwahl im Mai vor der Brust. Wir hoffen, dass alle Gemeinden wieder schlagfertige Gemeindevertretungen bilden können und wir gute Leute dort sitzen haben. Manche Gemeinden machen sich Gedanken, dass sie ihre Gemeinderäte zusammenbekommen.

Dann hoffen wir, dass wir 2018 die Baugenehmigung für die Integrierte Station bekommen, sodass wir 2019 mit dem Bau beginnen können. Das Projekt ist für den Tourismus in der Region ganz wichtig. Auf uns zu kommen außerdem weiterhin die Anlieger-Beitrags-Satzung sowie der Ausbau von Kita-Plätzen.



Was wünschen Sie sich persönlich für das kommende Jahr?

Jessen: Ich würde mir wünschen, dass sich wieder mehr Leute ehrenamtlich engagieren. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Motivation für ehrenamtliches Engagement größer wäre, wenn es mehr Konflikte geben würde.



Paulsen: Das stimmt. Es wäre schön, wenn sich die Leute auch in guten Zeiten engagieren. Ich wünsche mir vor allem Gesundheit – das ist das Wichtigste. Ob ich für den Amtsvorsteher wieder kandidiere, möchte ich an dieser Stelle noch nicht kundtun.