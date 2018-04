Gemeinderat Breklum : Das Dorf steht ohne Jugendbeirat da

Auch nach längerer Suche konnten keine Nachfolger für den Jugendbeirat in Breklum gefunden werden.

24. April 2018, 09:00 Uhr

Knapp zwei Jahre lang gab es in Breklum einen Jugendgemeinderat. Enke Bastian war die Vorsitzende. Veronika Gonzalez Weigand ihre Stellvertreterin und Meike Clausen dritte Vorsitzende. Inzwischen musste das motivierte Trio wegen begonnener Ausbildungen außerhalb des Ortes aufhören. Nachfolger fanden sich trotz verschiedener Bemühungen von Seiten der Gemeindevertreter, des Vorsitzenden des Sozial-, Jugend- und Sportausschusses, Holger Arff, ferner der Ehrenamtler des Sportverein Germania Breklum nicht (wir berichteten).

„Wir sind zwar nach der Gemeindeordnung gehalten, ein Jugend-Gremium zu installieren, aber was nicht geht, geht eben nicht“, erklärte Bürgermeister Heinrich Bahnsen in jüngster Sitzung der Gemeindevertretung. So verabschiedete er die erste Vorsitzende mit einer Dankurkunde. „Du hast mit deinen Mitstreiterinnen, die heute leider nicht dabei sein können, wichtige Impulse für die Jugendarbeit gesetzt“, sagte er.

Weiter entschieden die Gemeindevertreter, die Arbeiten für die Installation von Akkustikdecken sowohl im kommunalen Kindergarten im Schulgebäude, als auch im evangelischen Kindergarten „Hummelhuus“ in Auftrag zu geben. Schon länger, so erläuterte der Gemeinde-Chef, seien die Maßnahmen fällig gewesen. Sie werden mit insgesamt rund 13.000 Euro veranschlagt.

Geschlossen sprach sich das Gremium für die Anschaffung im Schulkindergarten abgängiger Spielgeräte mit einem Wert von 1060 Euro aus. Den Antrag der Kirchengemeinde, im Missionsstieg, der direkt vom Maadeweg zum Gemeindehaus Lutherhof führt, LED-Leuchten anzubringen, lehnten sie bei zwei Gegenstimmen ab. Die Begründung des Kirchengemeinderates war, dass der Stieg, der direkt an dem Denkmal „Regentrude“ vorbeiführt, stark von Besuchern des Christian-Jensen-Kolleg oder der Kinder- und Jugendgruppen der Kirche, frequentiert wird. Wenn es ab Herbst wieder dunkler wird, wäre es schön, wenn tatsächlich auch Licht auf dem Weg ist. „Wir sollten kein Exempel statuieren, denn alle Gehwege in Breklum haben keine Lampen“, hatte Burkhard Schweger zuvor gemahnt. Jeder Besucher müsse dann eben etwa 300 Meter mehr laufen. Die Möglichkeit gebe es ja und dort gibt es auch Straßenlampen. Im Übrigen müsste auch der Weg saniert werden. Möglicherweise, so Ernst-Georg Nommsen, könne sich die Kirche ja auch an Kosten für Lampen beteiligen.

Dankesworte gab es am Ende für den Gemeinde-Chef, der nun nach fünf Jahren sein Amt abgeben wird und nach vielen Jahren als Gemeindevertreter. „Danke für die gute Zusammenarbeit. Du hattest immer das Ohr am Bürger und warst für alle da“, erklärte Burkhard Schweger. „Ich danke euch allen. Nicht alles haben wir geschafft. Aber wir haben das Beste im Team gegeben“, betonte Bahnsen.