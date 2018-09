Bordelum : Das Bordelum-Hus wächst weiter

Das Vorzeigeprojekt der Gemeinde bekommt in den nächsten Tagen den Dachstuhl. Für die Kita wird über einen Anbau nachgedacht.

von Rahn

13. September 2018, 11:27 Uhr

„Unser Bordelum-Hus wächst täglich. Die Sohle ist fertig. Die meisten Wände stehen schon, auch viele Ringbalken sind eingebaut. Ich bin sehr zufrieden“, informierte Bordelums Bürgermeister Peter Reinhold Petersen in jüngster Sitzung der Gemeindevertretung. In etwa zehn Tagen soll bereits der Dachstuhl aufgesetzt werden. Parallel dazu wollen die Maurer mit dem Verblenden beginnen. Einig war sich das Gremium, dass ein Richtfest gefeiert werden soll. Eine Arbeitsgruppe soll sich damit befassen und rechtzeitig einen Termin bekanntgegeben.

Vielleicht, so der Gemeinde-Chef, sei bald wieder ein weiterer Anbau fällig. Gemeint ist das Kita-Gebäude. Nicht nur der Kindergarten habe Bedarf angemeldet, sondern auch die Grundschule Breklum-Bredstedt-Bordelum. Wenn denn – wie geplant – das sogenannte „FiSch-Projekt“ in Bordelum integriert wird, müsste ein Raum her. „FiSch“ stehe für „Familie in der Schule“. Dabei werde die Familie des jeweiligen Schülers im Unterricht mit einbezogen, um Verhaltensprobleme zu lösen. Der Schulverband habe bereits einen Architekten gebeten, einen ersten Planentwurf für den Anbau zu machen. „In der Sache gibt es noch viel Klärungsbedarf.“

Die kürzlich bei der Bereisung der Bau- und Umweltausschuss-Mitglieder aufgefallene Fällung von vier Bäumen auf einem Baugrundstück sei nach inzwischen erfolgten Recherchen doch in Ordnung gewesen. „Ich war einem Irrtum aufgesessen. Im Bebauungsplan waren Regelungen hinsichtlich der Bäume getroffen beziehungsweise festgesetzt worden. Alles ist richtig gelaufen“, so der Bürgermeister. Mit dem Eigentümer sei gesprochen worden.