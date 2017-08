Schafbock-Auktion in Husum : Das bockt: Rekorderlös von 2100 Euro für ein Texel-Schaf

vergrößern 1 von 1 Foto: wohlfahrt 1 von 1

Die angepeilte Zielmarke von 700 aufgetriebenen Tieren wurde zwar verfehlt, aber mit gut 550 Vierbeinern war die Husumer Schafbock-Auktion des Landesverbands schleswig-holsteinischer Schaf- und Ziegenzüchter nach Einschätzung von Auktionator Alf Thomas Feddersen ein Erfolg. „Ich glaube, wir haben relativ wenige Tiere, die zurückgegangen sind“, sagte Feddersen nach Ende der Veranstaltung, die von Mittwoch bis Sonnabend in der Messehalle über die Bühne gegangen war.

„Es wurden relativ gute Durchschnittspreise erzielt“, so der Auktionator. „Wir haben das bekommen, was die Züchter haben müssen.“ Am meisten bezahlt wurde für einen Bock von Hauke Peters aus Tating. Das prämierte Tier der Rasse Texel wechselte für 2100 Euro den Besitzer. „Das war der beste Bock des Tages“, sagte Feddersen.

In einem Teil der Messehalle hatten Händler und Dienstleister ihre Stände aufgebaut. Dort gab es unter anderem Nylonhalsbänder, Geräte für die Klauenpflege oder Futter. Im Angebot war etwa auch Schafsmüsli. Die meisten Firmen zogen eine positive Bilanz. So etwa bei der Firma Kleißner. Offenbar lohnt es sich für das Unternehmen, das Schäfereibedarf verkauft, die gut 700 Kilometer lange Anreise aus dem nordbadischen Tauberbischofsheim auf sich zu nehmen. „Wir sind schon zum 26. Mal hier gewesen“, so Seniorchefin Martha Kleißner. Am Infostand des Landesverbands der Schaf- und Ziegenzüchter lagen zudem Broschüren und Bücher aus. Dort gab es Titel wie „Homöopathie für Schafe und Ziegen“, den Bildband „Schöne Schafe“ oder das Standardwerk „Das Schaf“.



von ax

erstellt am 21.Aug.2017 | 09:00 Uhr