Vier Tage Schafmarkt in Husum : Das Blöken der Böcke

Großer Schafmarkt in Husum: Hitzewelle, Trockenheit und der Wolf dämpfen in diesem Jahr die Stimmung unter den Züchtern.

Der mehrfach Oscar-prämierte Thriller „Das Schweigen der Lämmer“ aus dem Jahr 1991 gilt als echter Klassiker seines Genres. Das Blöken der Böcke auf dem Husum Schafmarkt ist es längst auch: Seit mehr als sechs Jahrzehnten wechseln hier Jahr für Jahr Tiere unterschiedlichster Rassen den Besitzer. Und mit knapp 700 angebotenen Böcken und Schafen ist die heute startende, viertägige Versteigerung in der großen Husumer Messehalle nach wie vor die größte Auktion ihrer Art auf dem europäischen Festland. „Wir haben unsere Position auch in diesem Jahr halten können“, sagt Janine Bruser, Geschäftsführerin vom ausrichtenden Landesverbandes Schleswig-Holsteinischer Schaf- und Ziegenzüchter.

Nach dem alles in allem erfolgreichen Schafbockmarkt im Vorjahr, bei dem ordentliche Durchschnittspreise erzielt wurden und nur wenige Tiere nicht an den Mann oder die Frau gebracht werden konnten, ist die Stimmung in der Branche nach Aussagen von Bruser zurzeit allerdings eher gedämpft: „Eine so gute Auktion wie im letzten Jahr wird diesmal schwierig sein“, sagte sie auf Anfrage.

Denn wie die Landwirtschaft insgesamt haben auch die Schafhalter an der Westküste in diesem Jahr mit den Folgen der Hitzewelle und Trockenheit zu kämpfen. Verdorrte Flächen auf den Deichen und in den Fennen führten nach Aussagen der Diplom-Agraringenieurin dazu, dass viele Lämmer und auch etliche weibliche Tiere zur Nachzucht früher als sonst verkauft wurden. Und nach den leichten Regenfällen der letzten Zeit erhole sich die Vegetation nur langsam. Und das Nachgräsen auf Winterweiden von Milchbauern werde diesmal eher problematisch, weil diese selbst auf jeden Schnitt angewiesen seien. Auch die Tatsache, dass die Zahl der Schafsrisse durch den Wolf – ein Weißkopf-Bestand soll bereits fünf Mal betroffen worden sein – zugenommen habe, sorge nicht unbedingt für Optimismus unter den Berufskollegen, die in Nordfriesland rund 120 000 und in Schleswig-Holstein insgesamt etwa 200 000 Schafe halten. Da viele von ihnen im Schnitt um die 50 Jahre alt seien, treibt Bruser eine Sorge um: „Den Nachwuchs zu motivieren, wird schwieriger.“ Und mit Blick auf die Zukunft erklärt sie: „Wir haben tolle Betriebe.“ Deren über Generationen gesammeltes Wissen sollte nicht verloren gehen, sagt sie. Und auch: „Die Hoffnung stirbt zuletzt.“

Die Böcke für die bis zum 25. August laufende Auktion in der Husumer Messehalle sind nach den Worten von Bruser bereits im Juli ausgewählt worden. „Wir haben in diesem Jahr eigentlich sehr gute Tiere“, streicht die Fachfrau mit Blick auf Merkmale wie Gewicht und Qualität heraus. Hoffnung mache zudem, dass „gefühlt“ (Bruser) sehr viele potenzielle Käufer aus anderen Bundesländern den Auktionskatalog des Schafmarktes angefordert haben – und traditionell aus Dänemark. Ob die Interessenten dann auch mit Anhänger anreisen, wird sich zeigen.