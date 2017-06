Anschaulicher Deichbau-Unterricht : Damit die Plastikkühe nicht sterben

vergrößern 1 von 1 Foto: Silke Schlüter 1 von 1

„Oh, dürfen wir baden?“ Begeistert über das in der Turnhalle aufgebaute Planschbecken erobern rund 20 quirlige Kinder die rundum aufgestellten Stühlchen und schauen Silke Bruhn hoffnungsvoll an. Es ist heiß an diesem Tag und die Leiterin der Bonhoeffer-Kindertagesstätte hat Verständnis für diesen Wunsch, doch der Plan ist ein ganz anderer – und den erklärt Sven-Thomas Schmidt-Knäbel vom Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN). Er ist in den Kindergarten gekommen, um den angehenden Erstklässlern zu erzählen, was passiert, wenn der Meeresspiegel ansteigt, und warum die Menschen und Tiere an der Küste nur dann vor einer Sturmflut sicher sind, wenn es hier einen richtig guten Klimaschutzdeich gibt.

Ein trockenes Thema, könnte man meinen. Doch der Fachmann weiß, wie er die Kleinen packen kann. Zuerst lässt er sie in Trinkgläsern Nordseewasser mixen – aus Leitungswasser und einem Stückchen Klei. Auf das Salz verzichtet er – für den Fall, dass jemand das trübe Getränk doch mal probieren möchte. Dann nimmt er sie gedanklich mit auf eine Reise in eine Zeit vor mehr als 1000 Jahren, als es hier noch nichts gab, nur Brennnesseln und Dickicht. „Das war ein Urwald, bevor sich die ersten Menschen an der Küste ansiedelten“, erzählt er und dass sie auf Stroh schlafen mussten. „Zumindest waren diese Betten trocken und mit ihren Schafen, Kühen und Pferden konnten sich die Menschen auch ganz gut versorgen“, beruhigt er seine jungen Zuhörer.

„Doch dann begann der Meeresspiegel immer weiter zu steigen“, leitet Sven-Thomas Schmidt-Knäbel ein Szenario ein, dass alle Anwesenden noch sehr beschäftigen wird. Er stellt Legohäuschen und Spieltiere ins Planschbecken und füllt etwas Wasser ein. „Das ist die Nordsee“, sagt er und lässt die Lütten eine Sturmflut auslösen. Mit viel Spaß bringen sie das Wasser in Schwung – die Wellen schlagen hoch. Danach gibt es erste betroffene Gesichter: Die Tiere sind umgefallen (tot?), die Häuser geflutet, die Strohbetten klitschnass. Die Kinder begreifen, warum die Menschen nach dieser ersten Sturmflut ihre Häuser auf einer Anhöhe neu errichteten. Die Warften symbolisiert ihr Lehrer mit umgedrehten Suppentellern und Töpfen. Doch schon die nächste Sturmflut macht alles wieder zunichte. Nun ist allen klar, dass irgendwann selbst die höchsten Warften Mensch und Tier nicht mehr ausreichend schützen können und dass man deshalb mehr braucht.

Die zum Schutz benötigten Deiche sollen die Schulanfänger nun selbst bauen – draußen. Im Garten dürfen sie im Matschbecken zuerst nach eigenen Vorstellungen einen Sanddeich errichten, der dem Wasser allerdings schon beim ersten Testlauf nicht standhalten kann. Deshalb demonstriert der Mann vom LKN, wie sie mit Baumstämmen und stützenden Ästen einen zusätzlichen Schutzwall errichten können. Doch auch diese starke Wand gibt dem Wasser irgendwann nach – und jedes Mal geraten die Kühe, Schafe und Pferde hinter dem Deich ernsthaft in Gefahr. Die Kinder sorgen sich zunehmend um ihre Tiere. Lustig findet das längst keiner mehr.

„Deshalb bauen wir jetzt einen richtig guten Klimaschutzdeich“, kommt Schmidt-Knäbel zum wichtigsten Punkt der Lehrstunde. Auf den nach seinen Vorgaben gebauten Sandberg lässt er die Kinder dicke schwarze Folie auslegen. Dann kommt Kleiboden darauf, damit die Folie bleibt, wo sie ist, und schließlich landen ausgestochene Grassoden oben auf der Deich-Konstruktion. Die sieht nun sehr echt und zudem sehr stabil aus und hält zur Erleichterung der Kinder im finalen Testlauf auch, was sie verspricht. Tiere gerettet, Mission erfolgreich beendet.

In der kommenden Woche sind die Schulanfänger mit dem Küstenschutz-Experten im Nordsee-Museum verabredet, wo es noch einmal um dieses Thema gehen wird. „Dann wissen sie aber schon genug, um die Deich-Exponate im Nissenhaus verstehen zu können. Und wenn dann in der dritten oder vierten Klasse im Sachkunde-Unterricht der Deichbau auf dem Stundenplan steht, werden sie sich erinnern, welche Erfahrungen sie heute hier gemacht haben“, freut sich Schmidt-Knäbel, dass er bei den Kindern nicht nur das Verständnis für den Küstenschutz wecken darf, sondern ihnen auch einen Wissensvorsprung mitgeben kann. Und natürlich darüber, dass es schon das vierte Mal in zehn Jahren ist, dass sich der Bonhoeffer-Kindergarten dieses Projekt von ihm gewünscht hat.