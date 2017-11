Aktionstag auch in Nordfriesland : Damit die Kastanien wieder grün werden

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Der Herbst ist gekommen, die Bäume werfen ihre Blätter ab. Auch die Rosskastanien. Deren herabfallendes Laub birgt allerdings alle Jahre wieder eine gefährliche Fracht: die Puppen der Rosskastanien-Miniermotte. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW), der dieses Problem nach wie vor große Sorgen bereitet, weist darauf hin, dass viele Kastanienbäume im Land durch die Fraßschäden dieser Motte stark in Mitleidenschaft gezogen sind. „Das eingewanderte Insekt verursacht die frühen Blatt-Färbungen und ließ diese schönen Bäume bereits im Sommer an vielen Orten vertrocknet erscheinen“, erklärt SDW-Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Mewes. Der Kleinschmetterling macht die Bäume krank – und sie dann zum leichten Opfer für tödliche Pilze und Bakterien.

Trotz aller Untersuchungen und Forschungen in diese Richtung gibt es laut Mewes im Moment nur eine Lösung, der Miniermotte Einhalt zu gebieten: Kastanien-Laub einsammeln und vernichten. Der SDW-Mann rät denn auch eindringlich dazu, auf diese Weise jetzt das natürliche Gleichgewicht positiv zu beeinflussen. „Die Puppen der letzten Generation aus dem Jahr 2017 überwintern im Kastanien-Laub“, führt er aus. Da die Rosskastanien-Miniermotte in Europa nicht heimisch sei, habe sie keine natürlichen Feinde. „Der Mensch kann sehr leicht helfen, die massenhafte Vermehrung zu verhindern“, so Mewes.

Wer den Kastanien also Gutes tun und sich im kommenden Sommer an grünen Bäumen bis in den Herbst hinein erfreuen will, sollte nun zum Laubbesen greifen und das Kastanien-Laub entfernen. Am zuverlässigsten ist dann, es bei einer professionellen Kompostierung anzuliefern, rät die SDW. Auch über die Biotonne sei die Entsorgung möglich. „Weil die Temperaturen dabei nicht hoch genug sind, ist die Kompostierung im heimischen Garten nicht ausreichend, um die Puppen abzutöten“, erklärt Mewes in diesem Zusammenhang. Alternativ könne das Laub auch verbrannt, mindestens 30 Zentimeter tief eingegraben oder einer Biogasanlage zugeführt werden. Die SDW ruft denn auch alle Kommunen im Kreis dazu auf, sich am Sonnabend, 11. November, am bundesweiten Aktionstag „Rettet die Kastanien“ zu beteiligen. Denn je flächendeckender das Laub entfernt wird, desto durchschlagender ist der Erfolg. Dieser Aktionstag kann von jeder Kommune in Eigenregie gestaltet werden.

„Wir wissen aus den Aktionen der vergangenen Jahre, dass das gemeinsame Laubharken und Abfahren in einer Kommune gut drei Stunden dauert“, berichtet Mewes aus Erfahrung. „Und wir empfehlen den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, diese Maßnahme ähnlich wie die Frühjahrsaktion ,Saubere Feldmark‘ in den Städten und Dörfern anzugehen.“ Einfach die Bürger zum örtlichen Treffpunkt am 11. November mit Laubbesen einladen, Transport organisieren und hinterher vielleicht noch etwas für das gemütliche Beisammensein vorbereiten . . . Die SDW ist sich sicher, dass sich so aus einem grauen November-Sonnabend ein bewegter und erlebnisreicher Gemeinschaftstag machen lässt. Mewes: „Und als Lohn werden die gepflegten Kastanien im nächsten Jahr bis in den Herbst hinein grün sein und – das Wichtigste – in ihre Selbstkräftigungsphase eintreten können.“

Weitere Informationen bietet die SDW auf ihren Internetseiten www. Rettet-die-Kastanien.de oder www.sdw.de an.