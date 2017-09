Hilfe bei Demenz : Damit Demenz kein Tabu bleibt

vergrößern 1 von 1 Foto: rah 1 von 1

Es ist eines der großen Themen in unserer immer älter werdenden Gesellschaft: die Volkskrankheit Demenz in ihren vielfältigen Formen. Mit der steigenden Zahl der Erkrankungen wächst auch die Nachfrage nach Informationen, denn noch nicht bei allen ist diese Problematik angekommen – adäquate Angebote fehlen zudem.

Einen weiteren Baustein dazu bietet die Krankenschwester Gudrun Andresen von Montag (11.) an, danach jeden zweiten Montag im Monat, jeweils von 18 bis 19.30 Uhr im Bredstedter Tondern-Treff in der Osterstraße an. Sie bietet im Auftrag der Alzheimer-Gesellschaft Nordfriesland und des Demenz-Netzwerkes Bredstedt, Breklum und Struckum, einen Angehörigen-Gesprächskreis für Pflegende von Demenzkranken in der kleinen Stadt an. „Damit möchte ich Angehörigen eine Möglichkeit geben, sich in geschützter Atmosphäre auszutauschen. Oftmals scheuen viele davor zurück, sich zu offenbaren. Doch in dieser neuen Gruppe wollen wir über Sorgen, Nöte, Möglichkeiten und Hilfen sprechen“, sagt die Fachfrau, die sich mit diesem Krankheitsbild auch durch ihr persönliches Umfeld auskennt, diverse Qualifikationen erworben hat und regelmäßig Fortbildungsangebote wahrnimmt.

27 Jahre lang war sie in den ehemaligen Fachkliniken Nordfriesland (heute Diako) tätig. In Husum leitet sie zudem die Gruppe „Café Donnerstag“. „Solche Treffen sorgen für Entlastung und sind Kraftquellen. Denn oft ist es schwer, den Alltag auszuhalten“, so ihre Erfahrung.

„Eine gute Sache finde ich – und ich sehe Bedarf“, erklärte Bürgermeister Knut Jessen im Rahmen eines Pressegesprächs. Auch ihm ist die Krankheit aus seinem Bekanntenkreis bekannt. Und: „Ich bin, wie viele andere Nichtbetroffene, beim Offenen Singen für Senioren, insbesondere für Erkrankte, im Breklumer Lutherhof mit dabei. Es ist wichtig, offen mit Demenz umzugehen und auch Spaß miteinander in der Gemeinschaft zu haben“, unterstrich Jessen.

„Sollte Bedarf angemeldet werden, würden wir auch Gruppen in den umliegenden Dörfern installieren“, informierten Dr. Carsten Thoroe, Vorsitzender der Alzheimer-Gesellschaft, sowie Heinrich Bahnsen, Chef des Demenz-Netzwerkes.

Informationen gibt es unter Telefon 04671/9432696 (Tondern-Treff), 04671/600730 (Andresen) oder 04671/9432810 (Dr. Thoroe).