Wasser inj Nordfriesland : Damerow und Nicolaisen: Gülle effektiver bearbeiten

„Unser Wasser ist Nitrat-frei.“: Nordfriesische und Schleswig-Flensburger Bundestagsabgeordnete informierten sich beim Wasserverband Nord.

von sh:z

19. September 2018, 14:24 Uhr

Bis zu 2200 Kubikmeter pro Stunde oder 32 000 Kubikmeter am Tag – der heiße Sommer verlangte dem Wasserwerk in Frörup Spitzenleistungen ab. Die Diskussion um die zunehmende Grundwasserbelastung veranlasste die Bundestagsabgeordneten Petra Nicolaisen und Astrid Damerow aus den Landkreisen Schleswig-Flensburg und Nordfriesland zu einem Informationsbesuch beim Wasserverband Nord, der in beiden Landkreisen viele Gemeinden mit Trinkwasser versorgt und sich auch um die Abwasserbeseitigung kümmert. Verbandsvorsteher Jürgen Feddersen und Geschäftsführer Ernst Kern zeigten den beiden Berliner Parlamentarierinnen die Anlage und stellten als wichtigste Aussage fest: „Unser Wasser ist Nitrat-frei.“

Grund sei, dass der Verband mit 332 Metern über einen der tiefsten Brunnen Schleswig-Holsteins verfüge. „Wir können damit Wasser aus dem dritten Grundwasserleiter fördern. Das ist noch Nitrat-frei.“ Durch das geförderte Wasser werde aber belastetes Wasser aus oberen Schichten nach unten gesogen, so Verbandsgeschäftsführer Kern. „Deshalb muss der Nitrat-Eintrag in den ersten Grundwasserleiter grundsätzlich verringert werden.“

Ein wichtiger Schritt wäre aus Sicht von Damerow und Nicolaisen, die Gülle effektiver zu bearbeiten. „Eine intelligentere Gülleverarbeitung würde Kunstdünger einsparen“, sagte Astrid Damerow, die als Berichterstatterin für Wasser im Umweltausschuss des Bundestages fungiert. „Durch ein besseres Gülle-Management, bei dem der Gülle das Wasser entzogen wird, würden Lagerung und Transport um ein Vielfaches vereinfacht.“ Der Extrakt könne dann eingesetzt werden, wenn der Dünger benötigt wird und bisher Kunstdünger dafür eingesetzt wurde. So werde dem Boden nur so viel Nitrat zugeführt, wie die Pflanzen benötigen. Höhere Kapazitäten für Gülle-Lagerflächen würden die Landwirte entlasten, wenn sie, wie im Frühjahr, nicht auf die nassen landwirtschaftlichen Flächen können.

Ein weiteres Thema war die drohende Einführung einer vierten Reinigungsstufe bei der Abwasserreinigung, um auf den Kläranlagen Medikamentenreste und Mikroplastik zurückzuhalten. Die Abgeordneten aus Berlin diskutierten mit den Verbandsvertretern auch die Variante, die Abwasserabgabe, die bisher die Gebührenzahler tragen, in eine Umweltabgabe für die Produktehersteller umzuwandeln. Es gelte, im Verursacherbereich anzusetzen. Dies habe bei einer erhöhten Quecksilberbelastung im Abwasser schon einmal Erfolg gezeigt. So sind Zahnärzte verpflichtet, alte Amalgam-Füllungen nicht mehr mit dem Abwasser zu entsorgen mit dem Ergebnis, dass auch das Grundwasser geschont wird.

Beide Abgeordneten bezogen klar Stellung zu einem Thema, das gerade wieder von der FDP-Bundestagsfraktion auf die Tagesordnung gebracht wurde: „Mit uns wird es kein CCS und kein Fracking geben.“