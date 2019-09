Lüttmoorsiel : Dachterrasse nicht genehmigungsfähig

Der Zweckverband muss die Pläne für die integrierte Station bis Ende Oktober überarbeiten. Damit wird der Baubeginn erneut verschoben – nun auf Sommer 2020.

17. September 2019, 14:37 Uhr

Lüttmoorsiel | Gleich zwei Bauvorhaben bestimmten die Tagesordnung des Zweckverbandes Beltringharder Koog während deren Sitzung im Kiosk am Holmer Siel. Zum einen ging es um die Pläne über einen Erweiterungsbau des Kioskes, zum anderen um Informationen über den Fortgang der Planungen zum Bau der integrierten Station Lüttmoorsiel. Beide Vorhaben sind noch nicht abschließend entschieden. Einig ist sich die Versammlung lediglich darin, dass der Kiosk am Holmer Siel eine Erweiterung um einen Sozialraum mit Personaltoilette erhalten soll. Pläne dafür legte Verbandsvorsteher Dr. Edgar Techow vor.

Anders hingegen ist der Sachstand beim Bau der integrierten Station Lüttmoorsiel. Ausführlich informierte Ralf Thomsen vom Amt Nordsee Treene über die Probleme in den Genehmigungsverfahren für den rund 2,2 Millionen Euro teuren Neubau in Lüttmoorsiel. „Da gibt es noch viele Unstimmigkeiten“, bedauerte er. So sei die behindertengerechte begehbare Dachterrasse nach den vorliegenden Plänen nicht genehmigungsfähig. Aufgang und Fluchtweg für Behinderte sind nicht ausreichend.

Einerseits meldet die für die Finanzierung zuständige Investitionsbank des Landes Bedenken an, aber auch von der GMSH (Gebäudemanagement Schleswig-Holstein) sieht man die Planungen kritisch. Bis Ende Oktober gibt es jetzt noch eine Frist, die Pläne zu überarbeiten. Wenn alles zur Zufriedenheit der Beteiligten geregelt ist, rechnet man beim Zweckverband mit einem Baubeginn im Sommer 2020.

„Wir suchen nach weiteren Lösungen für eine Begehbarkeit der Dachterrasse“, zeigte Edgar Techow sich optimistisch. Der Verband selbst ist an der Finanzierung des Neubaus mit 180.000 Euro beteiligt. Diese Summe soll durch Vermietung der Räumlichkeiten in der integrierten Station wieder reinkommen.