Husumer Autorin : „Da schreib’ ich doch mal ein Buch“

Wie die Husumer Journalistin Anne Hansen erst mit Frau Jensen und dann mit Frau Schmidt zur Schriftstellerin wurde.

Husum | Nach eigener Aussage interessiert sich Anne Hansen für Poker, Islandpferde, Industrie 4.0 und Käsekuchen. Aber noch mehr für Bücher. Die schreibt die gebürtige Husumerin (Jg. 1980) am liebsten selbst und ist damit ziemlich erfolgreich. Ihr aktueller Roman „Mein Mann, der Rentner, auf Tour statt Kur“ (Penguin) handelt von einem Ehepaar, dass sehr unterschiedliche Vorstellungen von der ersten Reise ins Rentner-Glück hat. Er möchte campen, sie ein Rundum-Sorglos-Paket auf der Queen Mary genießen. Dosen-Ravioli gegen Gala-Dinner. Im Interview mit Rüdiger Otto von Brocken spricht Anne Hansen über inspirierende Eltern und erkenntnisfördernde Recherche-Arbeit.

Eine Titelheldin Rosa Schmidt zu nennen – darauf kann man wohl nur kommen, wenn man aus Nordfriesland kommt und Anne Hansen heißt, oder?

Hansen: Sie meinen: Allerweltsname trifft Allerweltsname? Stimmt! Ich will in meinen Büchern so nah an der Wirklichkeit sein wie es eben geht. Und da Schmidt zu den Top-3-Nachnamen in Deutschland gehört, dachte ich: Der wird’s.

Und Rosa?

Rosa finde ich als Vornamen einfach schön.

Sie sind gebürtige Husumerin, kommen also aus der Stadt, aus der auch Theodor Storm stammt, und die auf literarischem Parkett zuletzt durch Ihre Namensvetterin Dörte Hansen von sich reden machte. Die wollte schon als Jugendliche schreiben- Wie war das bei Ihnen?

Der Nachname stimmt überein, aber ansonsten sind Dörte Hansen und ich weder verwandt noch verschwägert. Aber schreiben wollte auch ich schon, solange ich denken kann. Meine Mutter bewahrt immer alles auf, auch meine Bildergeschichten aus der Kindheit, viele Rechtschreibfehler, aber durchaus komplexe Handlungen: Ein Hase trifft einen anderen Hasen zum Beispiel (lacht). An der Theodor-Storm-Schule wurde die Lust am Schreiben weiter befeuert. Ich habe das Gefühl, dass Kinder in Kleinstädten kreativer aufwachsen. In Berlin sehe ich kaum Kinder im Hof spielen. Die werden von ihren Eltern einmal durch die ganze Stadt gefahren, um sich mit Freunden zu treffen.

Wie kommt eine junge Frau und Wahlgroßstädterin wie Sie darauf, sich als Protagonistin eine Frau auszusuchen, die seit 42 Jahren mit Günther Schmidt verheiratet ist und in einer Kleinstadt lebt?

Das ist ja schon der dritte Band in dieser Reihe. Die Schmidts sind nicht meine Eltern, aber meine Eltern haben bei diesen Geschichten Pate gestanden. Vor ein paar Jahren ging nämlich mein Vater in Rente, und meine Mutter hat immer so lustig davon erzählt, was passiert, wenn so ein Workaholic plötzlich den ganzen Tag zuhause ist. Das war wie Loriot reloaded. Ich musste bei den Telefonaten eigentlich nur das Band mitlaufen lassen.

Das Ehepaar Schmidt kennt sich schon lange. Nun geht es auf Rentner-Reise, von der beide allerdings recht unterschiedliche Vorstellungen haben. Er will mit dem Womo los, sie auf Kreuzfahrt gehen. Ist das nur ein Plot oder am Ende ein versteckter Hinweis darauf, dass wir uns noch so lange kennen können und doch irgendwie rätselhaft bleiben?

Interessante These. Manchmal sind Menschen sehr symbiotisch. Und manchmal sind es gerade die Gegensätze, die sich anziehen. In meinem Buch sieht sich der Mann als Held im Alter, als unverwüstlichen Naturburschen, während sie sich auf eine luxuriöse Rückenmassage mit Blick auf den Atlantik freut.

Ihre schriftstellerische Karriere begann mit „Fräulein Jensen und die Liebe“. Das klingt nach halbtrockenem Rosé-Wein. Was unterscheidet diesen Erstling von Ihrem aktuellen Buch?

Ich habe damals als freie Journalistin gearbeitet und mich in einer Auftragsflaute – manchmal sind die doch für etwas gut – daran erinnert, was ich immer wollte: einmal mehr als 100 Zeilen schreiben. Ich bin da ganz naiv rangegangen, habe mein Buch-Exposé an einen Verlag geschickt und sofort den Auftrag bekommen. Damals habe ich für jüngere Frauen geschrieben. Die Rentner-Reihe hat jetzt eine andere Zielgruppe, wobei ich auch viele jüngere Leser habe. Die erkennen dann ihre Eltern und glauben, dass ich heimlich bei ihnen zu Hause recherchiert habe. Das ist immer das schönste Kompliment, weil ich merke, ich habe die Realität getroffen. Schade, dass Rentner in vielen Büchern immer noch so klischeehaft beschrieben werden.

Sind Sie Ihren Protagonisten eigentlich vorausgereist? Oder wie funktioniert die Schreibwerkstatt der Anne Hansen?

Sie wissen ja selbst: Journalisten können sich fast nichts ausdenken. Ohne Recherche geht gar nichts. Da musste auch mein Mann durch. Wir sind überhaupt keine Camper, und doch sind wir losgefahren – mit Klo-Kassette und Dosen-Ravioli. Und dann erlebt man Geschichten, die ich mir nie hätte einfallen lassen können. Erst vergisst du, den Abwassertank zu leeren. Der Geruch wird mich noch in 20 Jahren begleiten. Und dann sitzt du auf dem Klappstuhl irgendwo in Italien und denkst: Eigentlich schon ziemlich toll. Die Moral des Buches ist ja: Mal was Anderes zu wagen, mutig und experimentierfreudig zu sein. Beherzt ins kalte Wasser zu springen.

In Ihrer Vita gibt es drei Berufsbezeichnungen. In welchem Verhältnis stehen Journalistin, Unternehmensberaterin und Autorin zueinander?

Ich schreibe Bücher, arbeite aber auch immer noch als Journalistin. Die Unternehmen sind jetzt neu hinzugekommen. Für unsere Zunft ist ja klar, was eine gute Geschichte ist. Für viele Unternehmen nicht. Da ist ein Blick von außen gern gesehen.

Sie leben in Berlin. Haben Sie noch Beziehungen zu Nordfriesland?

Wir haben gerade in Husum eine kleine Wohnung gekauft. Und es ist tatsächlich nicht auszuschließen, dass wir irgendwann ganz herziehen. Wir wohnen in Berlin an einer lauten vierspurigen Straße. Hier hört man bei offenem Fenster nur Vögel. Mein Mann liebt das auch. Außerdem ist er Kite-Surfer.

Und wie geht es mit Rosa Schmidt weiter?

Im Juni wird mit der Lektorin „gehirnt“, wie sie es immer nennt. Mal sehen, was dabei herauskommt. Ein paar Ideen habe ich schon . . .