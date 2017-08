Fiddleschool mit Harald Haugaard : Da hängt der Himmel voller Geigen

vergrößern 1 von 1 Foto: mone (2) 1 von 1

Er zählt zu den besten Musikern Dänemarks und ist auch in Deutschland bekannt, unter anderem als künstlerischer Leiter des Festivals Folk Baltica: Harald Haugaard. Im Juni war er in den USA als Initiator eines alljährlich stattfindenden Sommercamps, wo er und namhafte Dozenten Musikbegeisterte unterrichteten. Nun sitzt im Garten des Lutherhofes im Breklumer Christian-Jensen-Kolleg (CJK) und erzählt vom zweiten Sommercamp in diesem Jahr, der „Haugaard’s International Fiddleschool“. Bevor Nordfriesland zum einwöchigen Treffpunkt wurde, musizierten die Teilnehmer in Solingen. „Mir war es wichtig, dass das Sommercamp in den Grenzbereich kommt“, erklärt der auf Fünen wohnende Musiker, Produzent und Komponist den Wechsel an die Westküste vor sieben Jahren.

Die diesjährigen Teilnehmer kommen aus 15 Nationen, darunter Deutschland, Dänemark, Portugal, Schweiz, England, Kanada, USA und China. Für sie ist kein Weg zu weit, um dem Virtuosen sowie den hochkarätigen Dozenten zu folgen und von ihnen zu lernen.

Entspannung gehört anscheinend zum Workshop – einige Musiker legen sich auf den Rasen und atmen tief ein und aus. Dazu ein paar Übungen, die Arme und Beine stärken. Kurz darauf geht es weiter im Missionshaus – unüberhörbar. Einer gibt den Ton an, dann steigen alle auf ihren Geigen ein. „Ich mag es sehr, wenn viele Leute zusammen musizieren“, sagt der Däne und erzählt weiter. 130 Reisetage im Jahr, Konzerte und andere Termine – mit seinen 42 Jahren hat er schon vieles erlebt.

Im Zimmer neben den Geigenschülern wird gesungen, kein ganzes Lied, sondern „La La La“ in verschiedenen Tonarten. „Wir unterrichten eine kleine Gesangsschule“, erklärt Haugaard – und auch, dass andere wenige Instrumente im Einsatz sind.

Am Vortag war die musikalische Gruppe nach Feierabend am Deich, an der Badestelle Lüttmoorsiel, hat Musik gemacht, gesungen und getanzt. „Es war eine spontane Session und einfach nur klasse“, schwärmt er von dem Ausflug mit freien Blick bis zum Horizont.

Der 42-Jährige liebt die Musik, mit sieben Jahren fing er an, Geige zu spielen. „Musik ist wichtiger denn je, sie ist eine Kraft und bringt Menschen zusammen.“ Er sprüht vor Begeisterung, ist dennoch bescheiden, wenn er über seine Karriere spricht – besser gesagt, ausgefragt wird.

Wer an seinen Workshops teilnehmen möchte, muss vor allen Dingen schnell sein, denn sie sind bereits vor Weihnachten des Vorjahres ausverkauft. Außerdem sollte man mindestens schon zwei Jahre lang Geige spielen – das war’s. Es gibt keine weiteren Aufnahmekriterien. „Herkunft, Alter, Religion, Kultur und soziale Schichten spielen keine Rolle“, gibt er zu verstehen. Aufgrund der vielen Nationalitäten und den verschiedenen Sprachen können sich nicht alle Teilnehmer miteinander unterhalten. Das macht aber nichts, wie Haugaard aus Erfahrung weiß, denn: „Musik ist eine universelle Sprache, die Frieden gibt – und das ist wichtiger denn je.“

Die Musiker im Alter von zehn bis über 70 Jahre sind in fünf Klassen aufgeteilt, und da sie selbstbewusst und auch selbstkritisch genug sind, gibt es keine Zweifel an der Klassenauswahl, die durch die Dozenten erfolgt. „Die Spielfreude ist grandios“, freut sich der Organisator über das alljährliche Gesamtpaket. Wenn alle Teilnehmer am morgigen Freitag ab 20 Uhr gemeinsam in der Christuskirche in Niebüll (Kirchenstraße 6) zum Abschlusskonzert zusammenkommen, ist das „ein Moment von Erinnern und Vergessen“, erklärt er das Gefühl des Auftritts.

Damit er vor und während des Workshops nichts vergisst und das nordfriesische Sommercamp immer gut geplant ist, steht ihm die Kielerin Nelly Eder als Koordinator zur Seite. „Ohne sie ginge es nicht, der Aufwand ist riesengroß“, lässt Haugaard in die umfangreichen Vorbereitungen blicken. Dann muss er auch los, seine Geige und die Schüler warten.



Karten für das Niebüller Konzert mit Folkmusik aus aller Welt gibt es nur an der Abendkasse, Einlass ist ab 19.30 Uhr.