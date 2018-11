Mathe-Olympiade in Nordfriesland : Cracks fahren zum Landeswettbewerb

70 Schülerinnen und Schüler aus dem Kreis Nordfriesland stellten sich vier Stunden lang den Aufgaben der Mathe-Olympiade.

von Herbert Müllerchen

18. November 2018, 15:47 Uhr

Es war eine echte Herausforderung, der sich mehr als 70 Schülerinnen und Schüler – von der fünften Klasse bis zur Oberstufe – der Gymnasien in Nordfriesland bei der Mathe-Olympiade stellten. „Die Aufgaben gingen über den derzeitigen Unterrichtsstand hinaus“, so Marko Annas, Lehrer für Mathe, Informatik und Physik an der Husumer Hermann-Tast-Schule. Dort brüteten die Gymnasiasten von Sylt und Föhr, aus Sankt Peter-Ording sowie von der Hermann-Tast- und der Husumer Theodor-Storm-Schule in der Kreisrunde der Mathe-Olympiade gut vier Stunden lang über kniffligen Aufgaben. Mit ihren Siegen lösten die erfolgreichsten Schüler ab der achten Klasse überdies die Fahrkarte zum Landeswettbewerb in Flensburg. „Dass ich so gut bin, hätte ich nicht gedacht“, freute sich eine Teilnehmerin. Für die Besten auf Landesebene winkt sogar noch die Teilnahme am Bundeswettbewerb. „Eine einmalige Chance“, so Marko Annas, denn bei einem Sieg dort winken Fördergelder für ein späteres Studium.