Corona-Krise in Nordfriesland : Corona: Wie wird im Kreis Nordfriesland getestet?

Wie viele Menschen in Nordfriesland bisher auf Covid-19 getestet worden sind, ist unklar.

von Friederike Reußner

09. Juni 2020, 13:54 Uhr

Nordfriesland | „Es ist quasi unmöglich, sich auf Corona testen zu lassen, wenn man nicht belegen kann, dass man mit einem Infizierten Kontakt hatte“, beklagt eine Husumerin, die namentlich nicht in der Zeitung genannt werden will. Hat sie recht? Wann macht ein Hausarzt bei einem hustenden Patienten einen Rachenabstrich? Und wie viel wird in Nordfriesland seit der Beginn der Pandemie überhaupt getestet? Wir haben nachgefragt beim Gesundheitsamt, der Kassenärztlichen Vereinigung und niedergelassenen Ärzten in der Region.

Zunächst aber zur oben zitierten Leserin. Ihr Problem war ein spezielles: Ihr 84-jähriger Vater sollte ins Rendsburger Krankenhaus aufgenommen werden. Dafür müssen Patienten einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als zwei Tage ist. Aufgrund seiner schlechten körperlichen Verfassung suchte die Frau nach einem Weg, den Test in Nordfriesland vornehmen zu lassen, damit der Vater nicht extra fürs Testen vorab nach Rendsburg muss. Weil ihre Hausärztin zunächst im Urlaub war, rief sie bei der Service-Nummer der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) an, der 116117. Dort habe man ihr nach einigem Hin und Her gesagt, der Hausarzt müsse testen. Diese wiederum habe ihr erklärt, die Krankenkasse zahle in diesem Fall nicht – der Vater müsse den Test selbst bezahlen. Die Frau wandte sich ans Gesundheitsamt. Dort habe es geheißen, von dort aus würde nur getestet, wenn ein Corona-Verdacht bestehe. Auch beim Klinikum Nordfriesland kam sie nicht weiter. „Was ist das für ein Irrsinn? Wenn das die ganze Zeit so funktioniert hat, kam ja quasi fast keiner zu einem Test – außer er bezahlte selbst“, ärgert sie sich.

Hohe Dunkelziffer

Dass in Nordfriesland „quasi keiner“ getestet wird, wollen weder die Kassenärztliche Vereinigung, noch der Kreis Nordfriesland bestätigen. Wie viele Menschen in Nordfriesland seit Beginn der Pandemie auf das Coronavirus abgestrichen worden sind, ist allerdings auch nicht bekannt. „Die einzigen Corona-Testergebnisse, von denen unser Gesundheitsamt zuverlässig erfährt, sind die positiven. Bei den negativen fehlen uns Daten in unbekannter Höhe“, heißt es von Kreis-Sprecher Hans-Martin Slopianka. Bekannt ist demnach, dass 1816 Abstriche im Zeitraum von Mitte März bis Ende Mai im Kreisgebiet genommen worden sind. Darin enthalten seien die Tests, die niedergelassene Ärzte vorgenommen haben, die Tests, die die Kassenärztliche Vereinigung entweder via Fahrdienst oder im Test-Container in Niebüll gemacht haben sowie die vom Gesundheitsamt selbst vorgenommenen Abstriche. „Wir wissen aber nicht, ob uns alle negativen Testergebnisse der von KV-Ärzten veranlassten Abstriche mitgeteilt wurden. Über die Abstriche, die in den Krankenhäusern genommen wurden, liegen uns ebenfalls keine Informationen vor. Es gibt also eine Dunkelziffer, deren Höhe wir nicht einmal schätzen können“, so Slopianka. Gesundheitsämter müssen diese Daten derzeit auch nicht sammeln. Um einen besseren bundesweiten Überblick über das Testgeschehen zu erhalten, gilt seit dem 15. Mai ein Gesetz, nachdem die Labore alle Corona-Testergebnisse – auch die negativen – anonym ans Robert-Koch-Institut übermittelt müssen. Doch da es den dafür notwendigen elektronischen Meldeweg noch nicht gibt, lässt sich auch über das RKI keine verlässliche Zahl für Nordfriesland erfragen.

Grundsätzlich gehe die Zahl der auf Covid-19 untersuchten Menschen zurück, heißt es sowohl von der Kassenärztlichen Vereinigung als auch von niedergelassenen Ärzten aus der Region.

Hausärzte

Wie ist es nun bei Menschen, die krank sind und Symptome aufweisen, die auch für Corona typisch sind, die aber keinen bekannten Kontakt zu einem Infizierten hatten? Dass sie nicht zwingend auf Corona getestet werden, ist bekannt. Aber wonach wird das entschieden? „Es wird jeder Patient mit Symptomen wie Erkrankung der oberen Atemwege und hohes Fieber getestet beziehungsweise kann getestet werden“, schreibt KV-Sprecher Nikolaus Schmidt dazu. Heißt: Ob so ein Patient getestet wird, hängt vom Ermessen des behandelnden Arztes ab.

Dr. Daisy Benson, Allgemeinmedizinerin in Husum, testet in ihrer Praxis. Sie erklärt beispielhaft, wie es in abläuft, wenn sich Patienten mit Infekt-Symptomen meldet. Diese besuchen eine gesonderte Infektionssprechstunde, dort werden sie untersucht und nach Symptomen befragt: „Ich messe die Sauerstoffsättigung und frage neben anderen Dingen nach Geruchs- und Geschmackssinn“, sagt Benson. Danach entscheidet sie, ob getestet wird oder nicht. „Im Zweifelsfall testen wir aber lieber einmal mehr.“ Positiv war bei ihr bisher kein Patient. Und auch sie sagt, dass jetzt im Sommer immer weniger infektiöse Patienten kommen: Vor einigen Wochen habe ihre Praxis rund zehn Patienten pro Woche auf das Virus getestet, jetzt seien es vielleicht noch fünf.

Ärzte in der Region halten es mit dem Testen durchaus unterschiedlich, wie Nachfragen unserer Redaktion ergaben – einige sind deutlich zurückhaltender als Benson.