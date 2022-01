Schulen in Nordfriesland : Corona und Omikron zum Trotz: Wie die Eider-Treene-Schule durch die Pandemie-Wellen steuert

Zwei Jahre Corona-Pandemie liegen nun auch hinter der Eider-Treene-Schule. Die Friedrichstädter Außenstelle hat die Zeit mit allerlei Ideen gemeistert. Und die Omikron-Welle hat die Schule noch nicht erreicht.

Avatar_shz von Herbert Müllerchen, Ilse Buchwald

14. Januar 2022, 11:39 Uhr

Zwei Jahre Corona-Pandemie liegen nun auch hinter der Eider-Treene-Schule. Die Friedrichstädter Außenstelle hat die Zeit mit allerlei Ideen gemeistert. Und die Omikron-Welle hat die Schule noch nicht erreicht.

Die Omikron-Welle hat die Eider-Treene-Schule Tönning mit ihrer Außenstelle Friedrichstadt Mitte der Woche noch nicht erreicht, und darüber ist Schulleiter Marc Harslem sehr froh. „An beiden Standorten haben wir zur Zeit 15 positive Fälle in der Schülerschaft, bei dreien ist der PCR-Test positiv ausgefallen. Es sind aber noch keine Lehrkräfte betroffen.“ In Tönning werden rund 450 Schüler von 55 Lehrern, in Friedrichstadt 280 Jungen und Mädchen von 30 Lehrkräften unterrichtet.

Mehr zum Thema: Schulstart in Nordfriesland: Warum der Kreis so wenige betroffene Schulen vermeldet

Zwei der PCR-Tests seien vor der Schule vorgenommen worden, so dass die Schüler gar nicht erst im Gebäude waren, so Harslem weiter. Die 15 Fälle betreffen Unter-, Mittel- wie auch Oberstufe. Aber es sei natürlich schon eine Zunahme an Fällen zu verzeichnen: „Im vergangenen Jahr hatten wir bis zu den Herbstferien insgesamt nur vier Corona-Fälle“, berichtet der Schulleiter.

Auch interessant: Geimpft, genesen, geboostert? Wie Ehepaar Petersen trotz Genesung an 2g-plus scheitert

Für ihn ist die niedrige Rate ein Zeichen, dass die Abläufe und Hygienemaßnahmen gut funktionieren. „Seit Schulbeginn hat sich ja nicht wirklich viel verändert, nur dass wir jetzt drei Mal statt zwei Mal in der Woche testen. Wenn in einer Klasse ein Selbsttest allerdings positiv ausfällt, werden die Schüler dann jeden Tag getestet.“

Und natürlich komme beim kleinsten Verdacht auch außer der Reihe sofort das Stäbchen zum Einsatz. Zudem sei die Impf- und die Boosterbereitschaft unter den Schülern wie auch im Kollegium sehr hoch.

Lüftungsgeräte für Schulräume geliefert

Und noch etwas stimmt ihn zufrieden: Am Mittwoch wurden die Lüftungsgeräte geliefert für alle Räume, die nicht quer gelüftet werden können. „Somit sind wir auch da gut gerüstet.“ Ferner werden die Räume vor allen Dingen die Sanitärbereiche öfter gereinigt.

Mit frischen Ideen durch die Pandemie

Doch keine Frage, die Corona-Pandemie verlangt allen viel ab. Mit Blick auf die vergangenen beiden Jahre sagt Marc Harslem: „Unsere Schüler haben diese schwierige Herausforderung als Chance verstanden und mit kreativen Ideen die Flucht nach vorn angetreten mit erstaunlichen Erfolg.“ Insbesondere die Feelgood-Manager und -managerinnen an der Friedrichstädter Schule hätten eine ganze Reihe von Aktionen gezündet und so für eine lebendige Schulgemeinschaft trotz Pandemie gesorgt.

Seit 2019 gibt es die Feelgood-Manager an der Friedrichstädter Schule, als eine der ersten Schulen im Land hat sie sie eingeführt. Sie sollen für eine Wohlfühlatmosphäre sorgen, das Team besteht überwiegend aus Schülern. In der Wirtschaft haben Feelgood-Manager schon länger ihren Platz in Unternehmen.

Was die Schüler und Schülerinnen in Friedrichstadt auf die Beine gestellt haben, ist sagenhaft. Marc Harslem, Schulleiter

„Sie waren der Motor, der die Schule trotz großer Einschränkungen in Bewegung gesetzt hat“, stellt Harslem voller Stolz fest. Dabei spart er nicht mit Lob. „Was die Schüler und Schülerinnen in Friedrichstadt auf die Beine gestellt haben, ist sagenhaft.“

Anstatt sich in der Schule zu verschanzen, sind die Jugendlichen raus auf die Straße gegangen. „Wir haben den Friedrichstädter Stadtwichtel kreiert“, berichtet Lasse aus der Klasse 7c. Eine Aktion, die für Aufsehen gesorgt hatte. „Wir haben im Advent auf dem Marktplatz Menschen aufgefordert, Wichtelüberraschungen bei uns abzugeben.“ Diese wurden dann durch die Schüler weiter verteilt an andere Menschen.

Schüler bringen die Biike in die Häuser

Als das Biikebrennen aufgrund der Pandemie untersagt wurde, hatten die Feelgood-Schüler auch hierfür eine Idee, wie Ian von der 9b berichtet. So stellten sie einen selbst gedrehten Film über das Bikebrennen auf alle städtischen Kanäle, um wenigstens so eine Hauch von Winterfest in der Stadt zu verbreiten.

Auch die beliebte Schuldisco fiel der Pandemie zum Opfer. Stattdessen veranstalteten die Schüler mit den Eltern einen Martins-Schmaus. Sachspenden verkauften die Schüler weiter. Der Erlös von 120 Euro wurde an die Eiderstedter Tafel gegeben.

Lob von der Schulsozialarbeiterin

Auch die Schulsozialarbeiterin an der Friedrichstädter Schule, Iris Vomm-Tolzmann, ist voll des Lobes: „Trotz der massiven Einschränkungen haben wir das Gemeinschaftsgefühl an der Schule weiter beleben können.“

Und wenn die Schulsozialarbeiterin von „Wir“ spricht, dann meint sie das gesamte Team. „Dazu gehören nicht nur die 300 Schüler, sondern auch die vielen Reinigungskräfte, die für die notwendige Hygiene im gesamten Schulgebäude gesorgt haben.“ Aber auch die Mitarbeiterinnen im Sekretariat hätten die enorme Herausforderung vorbildlich gemeistert, fügt die Koordinatorin Stefanie Schulz hinzu. „Oftmals mussten sie Verordnungen des Landes im Zusammenhang mit der Pandemie im Stundentakt umsetzen.“

Und zum Team gehöre auch der Hausmeister, der mit handwerklichem Geschick für einen bestmöglichen Unterrichtsablauf in den 15 Schulklassen gesorgt habe. Der massive Einschnitt im Schulunterricht habe die Schüler und die Lehrer hart getroffen. „Da waren Durchhalteparolen oder ein Vertrösten auf bessere Zeiten völlig fehl am Platz“, erklärt Vomm-Tolzmann. „Wir alle als Gemeinschaft haben sehr schnell begriffen, dass wir gemeinsam in einem Boot sitzen und diese schwierige Zeit nur zusammen meistern können.“

Bildanlage:

Geht es nach Iris Vomm-Tolzmann, so sollten alle Schülerinnen und Schüler der ETS-Schule in Friedrichstadt aussgezeichnet werden.