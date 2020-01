Coronavirus : Corona-Panik: Masken und Mundschutze in Nordfriesland fast ausverkauft

Umfrage: Nur noch wenige Apotheken in Nordfriesland haben Mundschutze vorrätig.

30. Januar 2020, 14:35 Uhr

Nordfriesland | Angst vor dem Corona-Virus scheint sich auch in Nordfriesland zu verbreiten. Zumindest haben nur noch sehr wenige Apotheken Mundschutze vorrätig. Das zeigt eine Umfrage unserer Redaktion. Viele Kundinnen und Kunden kaufen sich die OP-Masken und Mundschutze allerdings nicht für den Einsatz in Nordfriesland, sondern um sich auf Urlaubsreisen vor dem Virus zu schützen.

Von den Apotheken im Raum Husum hatten gestern nur noch zwei Mundschutze vorrätig, die Staggenborg-Apotheke und die Lamberti-Apotheke in Mildstedt. Die Nachfrage ist in der Storm-Stadt unterschiedlich stark, ergeben Nachfragen unserer Zeitung. Hauptsächlich handele es sich um Kunden, die gar nicht mal nach China wollen, aber Flugreisen unternehmen und sich auf den Flughäfen vor Ansteckung schützen wollen. Vom Großhandel sei derzeit kein Ersatz zu erwarten, hier sei alles ausverkauft, berichten die Apotheken unisono. Nur die Staggenborg-Apotheke hatte noch eine Nachlieferung bekommen. Eventuell komme im Februar neue Ware, heißt es aus der Nordland-Apotheke.

Masken seien nicht mehr lieferbar , hieß es auch in der Adler-Apotheke in Friedrichstadt. „Aber die Nachfrage hält sich auch in Grenzen.“ In der Utholm-Apotheke in St. Peter-Ording gab es dagegen etliche Nachfragen von Kunden - und die hatten Glück: „Wir konnten gerade noch ein paar ergattern“, hieß es gestern. Vermehrte Mundschutz-Käufe verzeichnet hier auch die Apotheke am Wattenmeer. So deckte sich eine Kundin für ihren London-Zwischenstopp vorsorglich mit Masken ein – „ganz einfachen, aber besser als gar nichts“. Während der Großhandel bei Nachorderungen passen muss, konnte sich das Personal über den Amazon-Versandhandel noch eindecken, um im Fall der Fälle zumindest den Apotheken-Betrieb fortführen zu können.

Die Grenz-Apotheke in Süderlügum hat vorgestern noch ein wenig Nachschub erhalten. Dort haben die ersten Bürgerinnen und Bürger vor zwei Tagen nachgefragt. In Niebüll ist die Godske-Hansen-Apotheke restlos ausverkauft. Seit zwei, drei Tagen verzeichnet auch die Königlich privilegierte Apotheke in Leck eine erhöhte Nachfrage: „Noch haben wir welche da, wir verkaufen die OP-Masken einzeln“, heißt es dort. Auch hier wollen die Kundinnen und Kunden die Mundschutze auf Urlaubsreisen nutzen. In der Markt-Apotheke in Bredstedt hat dagegen bisher nur eine Kundin nachgefragt. Masken mit einfacher Schutzstufe seien auch noch vorrätig, sagte PTA Ines Thomsen gestern.

Auch auf den Inseln werden die Mundschutze knapp: Die Kur-Apotheke in Wyk auf Föhr hat keine mehr vorrätig: „Die Nachfrage war in den vergangenen Tagen schon da, gerade von Kunden, die planen, ins Ausland zu reisen“, sagt PTA Silke Paulsen. In der Louisen-Apotheke auf der Nachbarinsel Amrum dagegen hat bisher niemand nach einer Maske gefragt – es gibt hier allerdings auch gar keine: „Wir haben lediglich eine in der Apotheke, die wir selbst zur Herstellung von Rezepturen benötigen“, heißt es dort.

In der Sylt-Apotheke 2.0 sind Masken ausverkauft, auch in der Insel-Apotheke in Westerland gibt es seit vorgestern keine Mundschutze mehr: „Es kamen schon so 15 Kunden am Tag, die nachgefragt haben. Das ist jetzt weniger geworden“, sagt eine Mitarbeiterin auf Anfrage.