Corona-Krise macht Leergut knapp

Hersteller und Händler mahnen, Getränkekisten so schnell wie möglich zurück zu geben

von Stefan Petersen

26. März 2020, 14:42 Uhr

Husum | Der Husumer Mineralbrunnen sowie der regionale Getränkehandel stellen auch in der Corona-Krise die Versorgung mit Mineralwasser und Co. sicher. Durch die Über-Bevorratung fehlt den Unternehmen allerdings mittlerweile das dringend benötigte Leergut. „Die Situation ist schon jetzt angespannt und wird sich in den kommenden Wochen weiter verschärfen. Deshalb ist es dringend notwendig, dass die Kunden beim Einkauf daran denken, das Leergut wieder mitzubringen“, so Henning Tadsen.

Gleichzeitig mache es (nicht nur) in der gegenwärtigen Lage Sinn, die logistischen Wege möglichst kurz zu halten. „Wir Nordfriesen haben das Glück, einen eigenen Brunnen für Mineralwasser in Husum zu haben. Warum sollte also ein anderes Mineralwasser eventuell quer durch ganz Europa gefahren werden, bis es hier im Laden steht“, sagt der Geschäftsführer von Getränke Tadsen.

Da die Gastronomie als Abnehmer komplett ausfalle, habe das Unternehmen, ebenso wie andere Branchen, derzeit mit erheblichen Umsatzeinbußen zu kämpfen. Deshalb sei der Betrieb seit vergangenen Donnerstag erst einmal auf Notbesetzung umgestellt worden. Leider habe man sich intern auch bereits mit dem Thema Kurzarbeit auseinander setzen müssen. „Unser Team stärkt uns als Familienunternehmer aber den Rücken und hat in der vergangenen Woche die Anmeldung zur Kurzarbeit gemeinsam unterschrieben. Die nächsten Wochen werden zeigen, in welcher Form diese umgesetzt werden muss“, so Tadsen. „Wir hatten vergangene Woche einen Einbruch von 80 Prozent. In der nächsten Zeit wird diese Zahl noch gravierender, denn wir hatten unsere Lagersituation bereits auf das anstehende Ostergeschäft eingestellt.“ Man setze nun Vertrauen in die Politik, dass die Gastronomie und andere relevante Branchen nicht in Form von rückzahlbaren Krediten, sondern mit zeitnahen Zuschüssen unterstützt werden.

Als Lebensmittelhersteller sieht sich auch der Husumer Mineralbrunnen großen Herausforderungen durch die Pandemie gegenüber. Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter stehen an oberster Stelle. Gemäß den Vorgaben der Bundesregierung wurden betriebliche Prozesse überprüft, damit Mitarbeiter ausreichend Abstand zueinander haben. Produktionsschichten wurden zeitlich auseinandergezogen, das Team in den Pausen räumlich aufgeteilt und Mitarbeiter der Verwaltung ins Home Office geschickt.

„Diesen besonderen Maßnahmen zur Sicherstellung des Produktionsbetriebs steht eine deutlich gestiegene Nachfrage des Handels gegenüber. Allerdings sehen wir auch mit großer Sorge auf unsere Partner in der Gastronomie und Hotellerie, die vor großen Herausforderungen stehen“, sagt der Geschäftsführer für den Vertrieb, Peter Knopp.

Geschäftsführer Michael Behrends, zuständig für Produktion und Technik, stellt zudem ergänzend fest: „Einerseits schauen wir zuversichtlich in die Zukunft, schließlich ist gerade jetzt der Bedarf am Naturprodukt Mineralwasser besonders hoch. Andererseits stellt uns dies in der Produktion vor besondere Herausforderungen. Dank der großartigen Zusammenarbeit und dem Einsatz im gesamten Team konnte dieser Spagat bisher allerdings gut gemeistert werden. Das macht uns stolz.“

Der Husumer Mineralbrunnen bietet den Verbrauchern sowohl klimaneutral produzierte Einweg-Getränke-Flaschen als auch Glasmehrweggebinde an. Im Bereich Einweg-Getränke sei die volle Lieferfähigkeit gewährleistet, während es im Glasmehrweg-Bereich nunmehr auf das Verhalten der Verbraucher ankomme. Denn durch die starke Bevorratung der privaten Haushalte sei schon jetzt das Leergut knapp. Hinzu komme, dass die Mineralbrunnen den fehlenden Leergut-Rücklauf generell nicht ohne weiteres durch die Beschaffung von neuen Glasflaschen ausgleichen können, da die Kapazitäten bereits ausgereizt seien.

„Grundsätzlich haben wir unsere gesamten Warenbestände rechtzeitig hochgefahren – und damit der besonderen Situation Rechnung getragen. Die Versorgung ist damit sichergestellt. Beim Mehrweg-Glas sind wir jedoch auf das Kaufverhalten der Bevölkerung angewiesen. Hier kommt es auf die Fairness der Kunden an“, sagt Behrends und appelliert: Jede leere Kiste zurückgeben, dann gibt es auch keine Engpässe bei Glas-Getränken.