Kreis Nordfriesland : Corona: Keine Lockerungen im Klinik-Alltag

Im gesamten Klinikum Nordfriesland gelten auch weiterhin besondere Besuchs- und Hygieneregeln.

12. Juni 2020, 16:19 Uhr

Aktuell werden viele vom Land Schleswig-Holstein verfügten Verfahren zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie gelockert – zuletzt für Freibäder, Vergnügungsparks und andere Bereiche. Das Klinikum Nordfriesland weist deshalb darauf hin, dass diese Lockerungen bislang ausdrücklich nicht für Krankenhäuser gelten.

„In unseren Einrichtungen gelten weiterhin sehr spezielle Besuchs- und Hygieneregelungen“, so Stephan W. Unger, Geschäftsführer des Klinikums Nordfriesland. „Wir als Krankenhaus müssen weiterhin sehr genau darauf achten, dass möglichst wenig Erreger in unsere Kliniken und Praxen eingetragen und dort verbreitet werden“. Er verweist auf die besondere Schutzbedürftigkeit der akut erkrankten Patienten. „Ebenso müssen wir auf unser Personal achten“, so Unger. „Käme es zu einem Ausbruchsgeschehen laufen wir Gefahr, dass wir die Patientenversorgung womöglich einschränken müssten“.

Das Klinikum Nordfriesland bittet daher alle Bürger und Gäste der Region um Verständnis für alle derzeit weiterhin geltenden Regeln in den Krankenhäusern, Praxen und Therapiezentren des Klinikums. Am häufigsten kommt es bei der Besuchsregelung zu Nachfragen. Daher weist das Klinikum Nordfriesland noch einmal auf das derzeitige Verfahren hin: Jeder Patient kann eine Person festlegen, die ihn besuchen darf. Diese festgelegte, namentlich in speziellen Listen im Krankenhaus hinterlegte Person darf dann einmal täglich entweder zwischen 14 und 16 Uhr oder zwischen 18 und 20 Uhr (Kliniken Husum und Niebüll) den Patienten besuchen. In der Inselklinik Föhr-Amrum ist die Besuchszeit auf 15 bis 18 Uhr festgelegt. Um den Keim-Eintrag zu verringern, dürfen weitere Besucher derzeit noch immer nicht ans Krankenbett. Auch Begleitpersonen bei ambulanten Patienten sind nur in Ausnahmefällen erlaubt.

Das Klinikum weist zudem darauf hin, dass in den Eingangsbereichen der Kliniken Sichtungszonen bestehen, wo die vorgeschriebene Erfassung der Namen und Daten von einbestellten Patienten und Besuchern erfolgt. Dort wird auch jeder Patient und Besucher über die Hygieneregeln in den Kliniken aufgeklärt. Daher könne es zu Wartezeiten kommen. „Bitte bleiben Sie geduldig und halten Sie Abstand zu dem Wartenden vor Ihnen“, appelliert Stephan Unger weiterhin an das Verständnis und die Geduld aller, die ins Klinikum kommen.

Abschließend äußert er eine Bitte: „Lassen Sie Ihren Unmut oder Ihre Verärgerung nicht an unseren Mitarbeitern in den Sichtungs- und Informationsbereichen der Kliniken aus. Diese Kollegen können für die landesweit geltenden Regelungen am allerwenigsten. „Eine Lockerung der bestehenden Maßnahmen ist erst dann möglich, wenn das Land entsprechende neue Regelungen für die Krankenhäuser erlässt“, so der Geschäftsführer.

Auf Nachfrage bestätigt Unger, dass die drei Kliniken, die 14 MVZ-Facharztpraxen und auch die beiden Fachschulen wieder weitgehend im Normalbetrieb sind. „Derzeit dürfen wir nur unsere Tageskliniken in der Geriatrie noch nicht wieder betreiben“ so Unger. Das Klinikum hat allein im Monat Mai gut 1000 Covid-19-Testungen bei Patienten vorgenommen, die zur Behandlung ins Klinikum kommen sollten. „Damit konnten wir den Infektionsschutz in unseren Kliniken nochmalig deutlich verbessern“, freut sich Unger.

Alle mit der Corona-Pandemie im Klinikum geltenden Regeln können im Internet unter www.klinikum-nf.de nachgelesen werden.