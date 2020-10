Aufruf : Corona-Fall auf Sylt: Gesundheitsamt sucht weitere Gäste eines Lokals auf der Insel

Ein Besucher des American Bistro in Westerland wurde positiv getestet.

Avatar_shz von Husumer Nachrichten

11. Oktober 2020, 09:35 Uhr

Husum | Das Gesundheitsamt des Kreises Nordfriesland bittet um Mithilfe: Es wurde am 7. Oktober über einen Corona-Fall auf Sylt informiert. Der betroffene Mann gab Auskunft über seine privaten und beruflichen Kontakte der letzten Tage, so dass das Gesundheitsamt sie erreichen konnte.

Allerdings hatte er auch ein beliebtes Lokal auf der Insel aufgesucht, in dem die bekannten AHA-Regeln seiner Erinnerung nach kaum beachtet wurden. Nach seiner Schilderung haben sich gleichzeitig mit ihm zwischen 70 und 100 Personen in dem Lokal aufgehalten.

Mögliches Gesundheitsrisiko für weitere Gäste

Das Gesundheitsamt muss nun ermitteln, wer welche Kontakte zu dem betroffenen Mann hatte, und ob diese relevant für das Unterbrechen der Infektionskette sein könnten. Andernfalls besteht ein Gesundheitsrisiko für die möglichen Kontaktpersonen und alle Menschen, mit denen sie in den nächsten Tagen zu tun haben.

Der Betreiber des Lokals konnte nur unvollständige und großenteils fehlerhafte Kontaktdatenlisten vorlegen. Viele Gäste scheinen keine oder fahrlässig oder vorsätzlich falsche Angaben gemacht zu haben. Möglicherweise sind manche auch von Lokal zu Lokal gezogen und haben sich nicht überall eingetragen.

Gesundheitsamt auch am Wochenende zu erreichen

Das Gesundheitsamt in Husum bittet alle Personen, die sich in der Nacht zum 4. Oktober 2020 ab 23.30 Uhr im American Bistro, Paulstraße 3 in Westerland, aufgehalten haben, dringend, sich zu melden. Die Hotline des Gesundheitsamtes ist am Wochenende von 10 bis 13 Uhr unter Telefon 0800/2006622 zu erreichen.

Alternativ können die korrekten Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer, Uhrzeit des Besuchs) per E-Mail an corona-rueckfragen@nordfriesland.de gesandt werden. Das Gesundheitsamt wird sich am Sonntagnachmittag mit allen gemeldeten Kontakten in Verbindung setzen. Montags bis freitags ist die Hotline von 8 bis 16 Uhr besetzt.

Verzicht auf Bußgeld

„Diese Party könnte ein Superspreader-Ereignis werden“, befürchtet Nina Rahder, die Leiterin des Fachbereiches Sicherheit, Gesundheit und Veterinärwesen der Kreisverwaltung Nordfriesland. „Deshalb ist es so wichtig, dass wir alle Beteiligten schnellstmöglich erreichen. Auf das Bußgeld, das alle Gäste zahlen müssten, die sich nicht ordentlich in die Listen eingetragen haben, verzichten wir. Uns ist es jetzt nur wichtig, die Ausbreitung des Virus zu stoppen.“

Wer sich meldet, wird nach Möglichkeit bereits am Montag zu einem Coronatest eingeladen, der nach einigen Tagen wiederholt wird.