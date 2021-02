Aufnahmestopp : Corona-Ausbruch in Reha-Klinik „Strandklinik“ in St. Peter-Ording

Vier Mitarbeitende und zehn Patienten sind positiv getestet worden.

Der Kreis Nordfriesland meldet ein Corona-Ausbruchsgeschehen in der Strandklinik in St. Peter-Ording. Dort seien vier Mitarbeitende und zehn Patientinnen und Patienten positiv auf das das Coronavirus getestet worden, heißt es in einer Mitteilung – zunäch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.