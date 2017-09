Nordfriesland : Container für Schulunterricht tabu

vergrößern 1 von 1 Foto: DPA 1 von 1

erstellt am 27.Sep.2017 | 10:00 Uhr

Jetzt ist es endgültig: Der Kreis versagt dem für die Gemeinden Arlewatt, Horstedt und Olderup zuständigen Schulverband Horstedt auch im zweiten Anlauf die Genehmigung, zwei der mehr als tausend vom Land verschenkten Flüchtlings-Container nutzen zu dürfen. Das teilte Thomas Carstensen, Bürgermeister in Olderup, mit, der sich für den Schulverband darum bemüht hatte. Mit den Unterkünften sollte die Schule in Horstedt um Werkräume erweitert werden.

Zwei aus Leck abgeholte Container erwiesen sich in der ersten Runde als völlig unbrauchbar. Brandschutz, Raumhöhe, Wind- und Schneelast, Wärmedämmung – nichts entsprach den Vorschriften für Sonderbauten, wie Schulen baurechtlich eingestuft sind. Das Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (GMSH) hatte daraufhin besser geeigneten Ersatz versprochen und Muster-Container in Boostedt bei Neumünster bereitstellen lassen. Statt die zu besichtigen, entschlossen sich die Verantwortlichen, lieber erst einmal die Begleitpapiere anzufordern und die vorab von der Bauaufsicht des Kreises Nordfriesland begutachten zu lassen. Das K.-o.-Kriterium von dort folgte jetzt auf dem Fuße: Nordfriesland ist komplett als Windlastzone vier eingestuft. In Schleswig-Holstein gilt dies nur noch für Fehmarn und den Bereich des Amtes Kropp-Stapelholm.

Sachte vergammeln nun auch die zwei Container aus der ersten Lieferung aus Leck. „Die werden wir wohl nur noch als Abstellraum verwenden oder sie verschrotten“, befürchtet Thomas Carstensen.

Ähnlich bedrückt ist die Stimmung in Löwenstedt. Die Gemeinde hatte ebenfalls zwei Container aus Leck geholt – „als eine der ersten Gemeinden“, wie sich Bürgermeister Holger Jensen erinnert. Einer ist zwar schon als Abstellraum für die Reiter in Gebrauch – baurechtlich kein Problem. Der zweite sollte als Treffpunkt für die Jugend dienen, denn die trifft sich bislang überwiegend in Partyhütten ihrer Familien. Auch dort herrscht nun erst einmal Ratlosigkeit.

Das Gebäudemanagement weist jede Kritik von sich. Obwohl bei der Bestellung nach der Nutzung gefragt wurde und 43 Container auch für Schul- oder Werkunterricht geordert wurden, schreibt auf Anfrage unserer Zeitung GMSH-Sprecherin Barbara Müller: „Wir weisen alle, die Container vom Land geschenkt bekommen, darauf hin, dass sie selbst mit ihrer zuständigen Bauaufsichtsbehörde vorab klären müssen, ob sie eine bauaufsichtliche Freigabe für die von ihnen geplanten Nutzungszweck erhalten.“