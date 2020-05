Husum : Commerzbank setzt auf Online-Banking

Die Husumer Filiale ist weiter auf Erfolgskurs: Das Geschäftsvolumen steigt auf mehr als 120 Millionen Euro. Renner bleibt das kostenlose Girokonto.

03. Mai 2020, 11:42 Uhr

Husum | Die Commerzbank hat auch im vergangenen Jahr ihre positive Entwicklung in Husum fortsetzen können. Im Privatkunden-Segment stieg das Geschäftsvolumen nach Angaben des Geldinstituts auf über 120 Millionen Euro (plus 7,4 Prozent). Insgesamt hat die Filiale in der Storm-Stadt im vergangenen Jahr netto 150 neue Kunden hinzugewonnen.

Wichtiger Erfolgsfaktor war auch 2019 das kostenlose Girokonto. Annika Kopka, Marktbereichsleiterin

„Die Bereitschaft zum Wechsel der Bankverbindung ist so hoch“, sagt Marktbereichsleiterin Annika Kopka von der Commerzbank Husum. „Wichtiger Erfolgsfaktor war auch 2019 das kostenlose Girokonto. Dieses werden wir weiterhin anbieten.“

Niedrigzinsen und Gesundheitskrise

Das seit zehn Jahren andauernde Zinstief mache den Kunden indes zu schaffen. „Bei Null Prozent Zinsen und 1,5 Prozent durchschnittlicher Inflation haben Kunden auch 2019 wieder einen Teil ihres Vermögens verloren. Seit Ende 2010 gerechnet liegt dieser Wertverlust pro Bundesbürger insgesamt bei 1638 Euro“, so Kopka. Der Schock der Gesundheitskrise, die Realwirtschaft und Börsen gleichermaßen trifft, verstärke dies. Die Zinsen würden noch lange Jahre im Keller bleiben. Konjunkturell rechnen Analysten der Bank mit einer globalen Rezession im ersten Halbjahr, jedoch mit einer ersten Erholung in der zweiten Jahreshälfte.

Ruhe und Nerven behalten

„Das Schlimmste, was man jetzt tun kann ist, Wertpapiere in Panik zu verkaufen. Denn dann verpasst man die kommende Erholung und bleibt auf seinen Verlusten sitzen“, betont Annika Kopka in einer Pressemitteilung. Wer als Anleger mittelfristig orientiert ist, sollte Ruhe und Nerven behalten. „Aber jeder Anleger sollte auch in dieser Situation überlegen, ob er seine Anlagen unverzinst auf einem Tages- oder Festgeldkonto belässt.“

Immobilienmarkt

Auf der anderen Seite sorgte das Zinstief 2019 wieder für einen Zuwachs im Kreditgeschäft der Commerzbank Husum. So erhöhte sich das Bestandsvolumen im Baufinanzierungsbereich im Vergleich zum Vorjahr um 5,7 Prozent auf 52 Millionen Euro. 2020 werde die Entwicklung des Immobilienmarktes dagegen auch von der zeitlichen Bewältigung der Krise abhängen.

Vielzahl von Anträgen

Die Commerzbank Husum stehe auch in dieser schwierigen Situation fest an der Seite ihrer Privat- und Unternehmerkunden. „Wir helfen unseren Kunden, die jetzt Liquiditätsengpässe oder Kreditbedarf haben, so schnell und unbürokratisch wie möglich“, sagt Michael Deseife, zuständig für das Unternehmerkundengeschäft. Unternehmer könnten KfW-Fördermittel unkompliziert auch auf dem Online-Antragsweg übermitteln. Die Commerzbank arbeite mit Hochdruck daran, die Vielzahl von Anträgen zeitnah zu prüfen und an die KfW sowie andere Förderinstitute weiterzuleiten.

Hilfe bei Kurzarbeit

„Privatkunden, die von Kurzarbeit betroffen sind, helfen wir unverzüglich. Bei Ratenkrediten kann eine dreimonatige Zahlungspause vereinbart werden und bei Baufinanzierungen ist bis zu sechs Monate die vereinfachte Aussetzung der Tilgung möglich“, so Kopka.

150-jähriges Bestehen

Mit Blick nach vorn macht Annika Kopka deutlich, dass die Commerzbank, die 2020 ihr 150-jähriges Bestehen feiert, ihren Umbau weiter vorantreibt. Das gelte auch für die Weiterentwicklung von Banking-Angeboten für das Smartphone. In Husum liegt der Anteil der Kunden, die aktiv Online-Banking nutzen, inzwischen bei 57 Prozent. Kunden müssten bei der Bank aber auch künftig nicht auf persönliche Beratung verzichten.