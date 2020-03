Illegale Müllentsorgung in Sönnebüll : Christian Christiansen: „Dorf wird zur Mülldeponie“

Der Bürgermeister ist verärgert über die Zunahme an Fällen von Müllfrevel.

Udo Rahn

25. März 2020, 10:57 Uhr

Sönnebüll | „Wenn das so weitergeht, verkommt unser schönes Dorf langsam zu einer Mülldeponie. Das macht mich wütend“, sagt Sönnebülls Bürgermeister Christian Christiansen. Drei Plätze im Gemeindegebiet favorisieren offensichtlich diejenigen, die wie selbstverständlich ihren Haus- und Sperr-Müll und sonstige nicht mehr benötigten Gegenstände direkt in Mutter Natur entsorgen: am ehemaligen Bunker, am Rande des Fahrradweges nach Vollstedt sowie in der Feldmark in Richtung Dörpum.

Drei besonders schlimme Fälle von Müllfrevel wurden jetzt vom Ordnungsamt Mittleres Nordfriesland und parallel der Polizeistation Bredstedt angezeigt. Freundlicherweise, so Christiansen, seien bei zwei Funden auch Namen und Adressen dabei gewesen. Hier werde jetzt ermittelt.

Ansonsten reiche die Palette der Fundstücke von Autoreifen, Bekleidungsstücken, Schminkutensilien, bis hin zu Verpackungsmaterial oder Matratzen, ganz zu schweigen von der illegalen Entsorgung von Gartenabfällen in den Gräben und an den Straßen. „Das sind keine Kavaliersdelikte. Wir müssen und werden jetzt massiv gegen jeden Müllfrevler vorgehen“, kündigt der Gemeinde-Chef an.

Wer ansonsten sachdienliche Hinweise geben kann, der dürfe sich auch telefonisch an Christiansen wenden. Er sichert Vertraulichkeit zu.

Der für Sonnabend (28.) angesetzte Umweltaktionstag in Sönnebüll wird angesichts der Corona-Pandemie ausfallen.