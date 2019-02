In friesischer Sprache : Chöre üben für das Kreis-Jubiläum

Nordfrieslands Chöre üben für das Kreisjubiläum – auch Chorsätze in friesischer Sprache.

von hn

04. Februar 2019, 15:28 Uhr

Der Nordfriesische Sängerbund bereitet aus Anlass des 50-jährigen Bestehens des Kreises Nordfriesland im Jahr 2020 ein großes Sängerfest vor. Termin und Ort der Feierlichkeiten stehen noch nicht fest. Der Sängerbund hofft aber, dass sich möglichst viele Chöre aus dem Kreisgebiet daran beteiligen. Mit Blick auf das Jubiläum trifft sich der „Große Nordfrieslandchor“ als Projektchor wieder nach den Sommerferien zu Proben, die von Alexander Buchner geleitet werden.

Schwerpunkte des Gesangs liegen – neben hochdeutschen Sätzen – auch bei Liedern in plattdeutscher und friesischer Sprache. So wünscht sich der NF-Sängerbund, dass möglichst viele Chöre mit einigen Sätzen in friesischer Sprache auftreten.

Seminar im Nordfriisk Instituut

Zur Vorbereitung auf das Fest bietet er für seine Mitgliedschöre und jene des Sängerkreises 5 ein Seminar an, bei dem Chorsätze in friesischer Sprache vorgestellt und geübt werden können. Es findet statt am Sonnabend (9. Februar) von 14 bis 17 Uhr im Nordfriisk Instituut in Bredstedt. Interessierte Chöre können sich noch anmelden: Telefon 04671/7053285.