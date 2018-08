American Football in Husum : Cheerleading beim TSV

Zum American Football gehört das Cheerleading – und das wird jetzt vom TSV Husum 1875 angeboten.

von Stefan Petersen

30. August 2018, 13:32 Uhr

Nachdem American Football beim TSV Husum 1875 einen guten Start hingelegt hat, darf das dazugehörige Cheerleading nicht fehlen. Die erfahrene Cheerleaderin Sharlyn Zulauff möchte diesen Sport in Husum etablieren. Cheerleading ist eine Kombination aus akrobatischen Hebe- und Wurffiguren, Bodenturn-Elementen, Sprüngen und Tänzen. Beginn ist am Dienstag, 4. September, von 20 bis 22 Uhr in der Sporthalle der Bürgerschule im Erichsenweg für Jungen und Mädchen ab 16 Jahren und am Freitag, 7. September, von 15 bis 17 Uhr für Jungen und Mädchen ab zwölf Jahren in der Rektor-Siemonsen-Sporthalle an der Volkshochschule in der Schobüller Straße. Infos unter Telefon 04841/61444.