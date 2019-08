TSV Husum : Cheerleading – Auf dem Weg zur Trendsportart

Mit Cheerleading hat der TSV Husum offenbar einen Nerv getroffen. Schnupperstunden sollen die Sparte jetzt och stärker machen.Mit Cheerleading hat der TSV Husum offenbar einen Nerv getroffen. Schnupperstunden sollen die Sparte jetzt och stärker machen.

30. August 2019, 17:34 Uhr

Husum | Cheerleading hat sich als Sportart in Husum mittlerweile gut etabliert. Gerade in den Sommermonaten hatte der TSV Husum 1875 mit dieser Sparte zahlreiche öffentliche Auftritte. Unter anderem warben die vereinseigenen Cheerleader bei den Husumer Werkstätten, den Husumer Horizonten und während der Hafentage für ihre Sache. Und auch auf dem Terrain der Gemeinnützigkeit machten sie von sich reden – unter anderem durch die Teilnahme an einer Müllsammel-Aktion. Vorläufige Krönung waren im Frühjahr die deutschen Meisterschaften – mit recht ansehnlichen Platzierungen auf dem Podium.

Ein Anfang ist also gemacht und im turnerischen Bereich konnte inzwischen auch eine Verstärkung für das Trainer-Team gefunden werden. Doch gibt es natürlich weiterhin Ausbau-Potenziale. „Wir werden jedenfalls keine neuen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zurückweisen“, sagt TSV-Geschäftsführer Henning Jessen schmunzelnd. Nach amerikanischen Vorbild werden nun auch sogenannte Try Outs angeboten. Zu Deutsch heißt das nichts anderes, als dass jeder, der diese Sportart gern einmal ausprobieren möchte, dazu ebenso herzlich wie unverbindlich eingeladen ist. Wer dabei sein möchte, sollte sich am Dienstag, 10. September, oder Freitag, 13. September, von 20 bis 22 Uhr in der Jahnsporthalle, Adolf-Brütt-Straße 2, sehen lassen und danach möglicherweise Teil der TSV Husum Nordic Lights werden.

Weitere Fragen zu dieser und den übrigen Sportarten, die man beim TSV Husum betreiben, beantworten die Mitarbeiter der Geschäftsstelle unter Telefon 04841/61444 oder per Mail unter info@tsvhusum.de.