Tönning : CDU will Investitionen streichen

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Im Fokus der Sitzung des Finanzausschusses Tönning stand der von Kämmerer Michael Witt vom Amt Eiderstedt vorgestellte Haushaltsentwurf 2018. Die vier Vertreter der CDU sprachen sich dagegen aus. Die restlichen fünf aus SPD, SSW und AWT winkten ihn als Empfehlung für die am 11. Dezember tagenden Stadtvertreter durch.

Insbesondere diskutierte das Gremium über zwei Ansätze im Plan: Der Ausschuss rechnet mit voraussichtlichen Installationskosten von insgesamt etwa 240.000 Euro für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik in diversen Bereichen, wie im Packhaus, in den Schulen oder Kindertagesstätten. Auch vorgesehene 35.000 Euro für die Verschönerung des Eiderstrandes standen auf dem Prüfstand.

Angedacht war, so erläuterte Büroleiter Matthias Hasse, die Gestaltung als weitere Dünenlandschaft im Verlauf des Strandes in Richtung Westen. Details stünden noch nicht fest. Die Bauamts-Mitarbeiter hätten die Summe grob geschätzt. Während Jan Diekmann (SPD) die Idee gut fand, beantragte Mery Ebsen (AWT), einen Sperrvermerk einzutragen, ebenso für die LED-Umrüstung. Beides müsse nicht zwingend „in einem Rutsch“ und 2018 durchgeführt werden. Der Badestrand habe bereits durch den Bau der Badetreppe in diesem Jahr mehr an Attraktivität gewonnen. Die weiteren Pläne könnten geschoben werden, so Ebsen. Die LED-Umrüstung sei auch in Teil-Abschnitten möglich, um den Haushalt nicht unnötig zu belasten. Man müsse immer im Auge behalten, dass die Stadt Bedarfshilfe-Empfängerin ist.

Helge Prielipp (CDU) ergänzte: Beispielsweise stehe in der Grundschule der Umbau der Sporthalle mit geschätzten 3,5 Millionen Euro ohne Fördermittel an. Es reiche umzurüsten, wenn die neue Halle steht und man mehr über die tatsächlichen Fördermittel wisse, auch die des LED-Projektes insgesamt.

Ausschussvorsitzender Horst-Werner Knüppel befürwortete den Haushaltsplan: „Die Zahlen sollte man ruhig übernehmen. Es steht noch nicht fest, ob alles wirklich umgesetzt wird. Ich lasse jetzt abstimmen.“ Mehrheitlich sprachen sich schließlich die Mitglieder für entsprechende Haushaltssperren aus.

Die ablehnende Haltung der CDU gegen das gesamte Zahlenwerk – es schließt mit einem voraussichtlichen Fehlbetrag von 2,5 Millionen Euro ab –, begründete Prielipp noch einmal: „Es ist dringend erforderlich, aber auch möglich, den Fehlbetrag durch Kürzung nicht absolut notwendiger Investitionen auf 2,2 Millionen Euro zu senken.“ Es könne nicht sein, dass die Vermögenswerte nicht mehr die Verbindlichkeiten abdeckten. Alljährlich hätte die Fraktion Vorschläge zu Haushaltskonsolidierung gemacht und die Finger in die Wunden gelegt. Immer sei sie nur belächelt worden.

Prielipp bekräftigte, dass die folgenden Positionen gestrichen werden könnten: im Haushalt Eider-Treene-Schule 30.000 bis 40.000 Euro für Net- und Notebooks, Mikroskope, Software oder die nicht nötige Aufrüstung des Fitnessraumes. Ebenso hätten die besagte LED-Umrüstung sowie die Umgestaltung Badestrand nicht einfließen müssen.

Zudem könnten mit einer ähnlichen Zuweisung des Landes – 2,3 Millionen Euro für die Vorjahre – der Haushalt 2018 möglicherweise ausgeglichen werden, spätestens 2019. Bei Verbindlichkeiten von derzeit rund 45 Millionen Euro sollte das Ziel anzustreben sein, so Prielipp.

Parteikollege Friedrich Busch ergänzte, dass man sich Fortschritten oder der Entwicklung nicht verschließe. Gelder müssten nur sinnvoll, mit Augenmaß und zum richtigen Zeitpunkt ausgegeben werden. „Es muss nicht immer alles und gleich sein“, betonte er. Die intakten und komfortablen Container an der Gemeinschaftsschule täten es noch einige Jahre. Wenn die Entwicklung es erforderlich mache, könne angebaut werden.

Prielipp merkte zum Vorwurf, die CDU wolle nur sparen, an: „Die Fraktion hat den Vorschlag gemacht, den Standort der Grundschule zu stärken und eine größere Sporthalle für 3,5 Millionen Euro zu bauen.“ Auch das Projekt Tartanbahn auf dem Sportplatz Friedrichstädter Chaussee (100.000 Euro), oder die Weiterentwicklung des Bewegungskindergartens (400.000 Euro) habe die Partei angeregt. Auch die Idee, wegen der Erweiterung der Gemeinschaftsschule gemeinsam einen Kompromiss zu finden, sei fast von der gesamten Stadtvertretung begrüßt worden.

Die CDU würde dem Haushalt zustimmen, wenn die Investitionssumme bei 8,1 Millionen Euro bleibe und es ausreichende Fördermittel gebe. „Für die Konsolidierung eines Haushaltes gibt es nur zwei Möglichkeiten: die Einnahmen erhöhen oder die Ausgaben reduzieren, bei 36 Millionen Gesamtverschuldung eine Pflicht“, so Prielipp. Jan Diekmann (SPD) stellte klar: „Investition in Bildung ist das Wichtigste. Da darf nicht gespart werden.“

Haushalt in Zahlen

Ergebnisplan: Erträge 12,3 Millionen Euro; Aufwendungen 14,8 Millionen Euro;

Jahresfehlbetrag 2,5 Millionen Euro.

Finanzplan: Einzahlungen 11,8 Millionen Euro; Auszahlungen 13,7 Millionen Euro;

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 12,9 Millionen Euro; Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 13,8 Millionen Euro.

Stellenplan: 76,61 ausgewiesene Stellen.

Kredite: 10,8 Millionen Euro; Höchstbetrag Kassenkredite 15,5 Millionen Euro.

Einnahmen:

Schlüsselzuweisungen: 1,4 Millionen Euro; Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben: 1,5 Millionen Euro.

Einkommenssteueranteile: 1,5 Millionen Euro.

Umsatzsteueranteile: 207.500 Euro,

Steuer-Hebesätze: Grundsteuer A 370 Prozent; Grundsteuer B 400 Prozent; Gewerbesteuer 370 Prozent.

Zweitwohnungssteuer: 118.300 Euro; Hundesteuer: 45.600 Euro.

Leistungen Familienausgleich: 134.500 Euro.

Ausgaben:

Gewerbesteuerumlage: 342.800 Euro.

Kreisumlage: 1,9 Millionen Euro.