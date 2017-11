Tönning : CDU kritisiert Schul-Etat

vergrößern 1 von 1 Foto: vb 1 von 1

Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Weihnachtsfest, sondern finden in den Kommunen die Haushaltsberatungen statt. Die Mitglieder des Schul- und Sportausschusses der Stadt Tönning befassten sich mit dem Haushalt 2018 für die Schulen und Sportstätten. Während die Teilhaushalte Sport sowie Grundschule am Ostertor keinen Klärungsbedarf in sich bargen – die Zahlen waren fast identisch mit dem Vorjahr – und deshalb als Empfehlungsbeschlüsse abgesegnet wurden, gaben einige Planzahlen für die Eider-Treene-Schule Anlass zu Diskussionen. Sie endeten in einem mehrheitlichen Beschluss dafür. Die sieben Vertreter der SPD-, SSW- sowie AWT-Fraktion stimmten mit Ja, die beiden Mitglieder der CDU dagegen.

Helge Prielipp (CDU) monierte zunächst, dass die Leasingraten für die Kopierer und die Kopierkosten mit insgesamt 15.000 Euro in der Haushaltsstelle Lernmittelfreiheit stehen, ohne dass sie detailliert aufgeschlüsselt worden sind. „Wenn ich Kopierkosten verursacht habe, dann müssen sie sich auch zuordnen lassen. Die reinen Leasingkosten verlangen eine eigene Position im Haushalt. So wird das auch im Haushalt der Zweigstelle Friedrichstadt gemacht“, so Prielipp. Büroleiter Matthias Hasse informierte, dass das künftig wegen der Transparenz so gehandhabt werden wird. Allerdings wollte der zuständige Amtskämmerer Michael Witt nur deswegen den Haushalt 2018 nicht mehr ändern.

Ein weiterer Knackpunkt, zumindest für die CDU-Fraktion, war der Ansatz von 10.000 Euro für die Anschaffung neuer Geräte für den Fitnessraum der Oberstufe. „Er ist sehr gut eingerichtet und reicht für den Unterricht aus. Außerdem sollte man das nicht gleich auf einen Schlag machen, sondern Geräte, die nicht mehr auf dem neuesten Stand sind oder kaputt gehen, kontinuierlich austauschen“, so Prielipps Einwand. Das reiche auch den Mitnutzern, vor allem den Handballern vom TSV Tönning, für Trainingszwecke aus. Eine Kürzung auf 2000 Euro sei angemessen. „Der Ansatz war schon einmal genehmigt worden. Die Anschaffung wurde nur verschoben. Außerdem passen die Geräte zum Schulprofil“, informierte Konrektor Marc Harslem. „Ich finde, wir sollten genau deswegen nicht sparen“, bekräftigte Jan Diekmann (SPD). „Sportprofil und Fitnessraum, das passt nicht. Das ist Luxus. In keinem Lehrplan steht, dass Schüler Muckis aufbauen müssen“, so Friedrich Busch (CDU). „Ich möchte nicht diskutieren, was die Schule tatsächlich braucht. Das muss in unserer Kompetenz bleiben. Wir haben immer vernünftig gewirtschaftet“, konterte Harslem. Der Fitnessraum sei kein herkömmlicher und das genehmigte Sportprofil habe an der Westküste Alleinstellungsmerkmal. Die Schule lege Wert auf guten Sportunterricht.

Nach seiner Ansicht, so Busch weiter, sei das der reinste „Nobelhaushalt“. Allein die Tatsache, dass neue Notebooks für CAD-Programmierung angeschafft werden sollen, mache das deutlich. Andere Schulen im Kreis könnten ihren Schülern nur die einfachen Windows- und Word-Programme bieten. „Die Schulleitungen würden sich die Finger nach so einem Haushalt lecken. Ich möchte, dass alle hier im Gremium das wissen“, so Busch. „Ich finde den Ausdruck Nobelhaushalt unangemessen. Wir konnten immer auf die Fachkompetenz vertrauen. Der Erfolg der Schule spricht für sich und den wollen wir alle. Maßen wir uns nicht an, dass wir wüssten, welche Ausstattung nötig ist. Wir unterstützen den Haushalt“, antwortete Friedrich Runge (SPD). Hauke Schmidt (AWT) betonte: „Eine gute schulische Ausbildung ist gerade im EDV-Bereich für die Kinder wichtig. Wir sind froh, dass wir so eine gute Schule haben, die auch von auswärtigen Schülern frequentiert wird. Da sind Investitionen nötig.“ Horst-Werner Knüppel (SSW) dazu: „Der Haushalt ist gut und nur ein Plan. Investiert wurde bisher nur in Dinge, die nötig sind.“

„Warum müssen noch 50 Laptops für 25.000 Euro gekauft werden, wenn wir 25 haben und 25 weitere in Reserve da sind? Der Zukauf einer weiteren Reserve reicht“, bohrte Prielipp nach. Eine CAD-Programmierung sei auch derzeit mit dem vorhandenen Material möglich, auch die Ansteuerung der Active-Boards. „Das ist so nicht richtig. Wir haben 26 Laptops, die in Ordnung sind. Wir müssen 38 Active-Boards ansteuern. Also reicht das nicht“, so Harslem. Zudem sei der jüngste PC vier Jahre jung, die anderen älter, so dass ausgetauscht werden muss. Bisher sind noch nicht alle in Betrieb, weil die Logistik noch nicht abgeschlossen ist. Zudem fördere das Land solche Investitionen.