Neuer Vorstand gewählt : CDU Husum lässt Querelen hinter sich

Mitgliederversammlung: Klare Voten und ein neuer Schatzmeister beim Ortsverein der Storm-Stadt.

von Stefan Petersen

25. Oktober 2018, 17:40 Uhr

Es scheint Ruhe eingekehrt zu sein in der CDU nach den Querelen in der Folge der Kommualwahl. Von Streitigkeiten war auf der Jahreshauptversammlung in den Keglerstuben jedenfalls nichts zu spüren. Das unterstrichen auch die Ergebnisse der Vorstandswahlen, die bis auf eine einzige immer einstimmig verliefen: Nur die en bloc gewählten stellvertretenden Vorsitzenden Christian Czock und Lars Blaschke erhielten statt aller 20 Stimmen der anwesenden Mitglieder „nur“ 19 positive Voten bei einer Gegenstimme, während es bei der Bestätigung von Martin Kindl als Vorsitzenden und den anderen Wahlen keine „Abweichler“ gab. Was aus dem Kreis der Anwesenden zu dem – als Spaß gemeinten – Ausruf führte: „Das sind ja DDR-Verhältnisse hier!“

Derjenige, der sich mit den Abläufen in seiner Partei nach der Kommunalwahl wohl am wenigsten zufrieden gezeigt hatte, war nicht anwesend: „Ralf Fandrey hat heute Vormittag die Teilnahme an der Versammlung abgesagt“, so Kindl zum Abschluss seines Berichts, in dem er auf die Wahlkampf-Anstrengungen der vergangenen zwei Jahre zurückblickte. Da Fandrey auch nicht mehr für das Amt des Schatzmeisters zur Verfügung stand, erfolgte hier ein Generationswechsel zum 21-jährigen Niklas Deckmann.

Das Amt des Mitglieder-Beauftragten nimmt der Vorsitzende weiterhin in Personalunion wahr. „Der soll neue Mitglieder werben und die alten bei Laune halten“, umschrieb Kindl dessen Aufgabe kurz und prägnant. Dass sich keiner für dieses Amt zur Verfügung stellte, erfreute ihn aber nicht gerade: „Ich bin ja auch noch Bürgervorsteher und habe allmählich zu viele Hüte auf. Da wäre ich für Unterstützung schon dankbar.“

Der CDU-Landtagsabgeordnete Klaus Jensen leitete die Sitzung als Tagungspräsident und nahm die Gelegenheit wahr, über Entwicklungen in Kiel zu informieren, die auch und speziell die Storm-Stadt betreffen. Dabei hob er insbesondere den Hafen hervor, der per Injektionsverfahren mit Erfolg ausgeschwemmt worden sei und nun so viel Tiefgang aufweise, „dass die ansässigen Unternehmen erst einmal zufrieden sind“. „Hätten wir ihn ausbaggern lassen, wäre ein Planfeststellungsverfahren nötig geworden. Da haben wir diesen niederschwelligeren Weg gewählt“, erläuterte er die Kieler Vorgehensweise. Und stieß auf Widerspruch von Alfred Mordhorst, der bemängelte, dass auf diese Weise zu viele Ablagerungen in der Fahrrinne verblieben. „Ich werde mich informieren, ob ich in dieser Hinsicht zu optimistisch bin“, versprach Jensen.