Nordfriesland : CDU auf Zukunftskurs

Doppel-Parteitag in Husum: Nordfrieslands CDU nominiert Kandidaten für die Kreiswahl im Mai und verabschiedet Programm.

„Das läuft zurzeit wie geschnitten Brot“ – dieser eher beiläufige Satz am Rande der CDU-Großveranstaltung am Sonnabend in Husum beschreibt es sehr gut: Nordfrieslands Christdemokraten haben momentan einen Lauf. Die Zahl der Mitglieder ist auf mehr als 1300 gestiegen – allein im Januar und Februar gab es bereits über 50 Neueintritte, wie die CDU-Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Astrid Damerow aus Karlum feststellte. Und: In nahezu allen Gemeinden sei es gelungen, Kandidaten-Listen für die Kommunalwahl am 6. Mai aufzustellen.

Dem steht der Kreisverband in nichts nach: Bei seinem Doppelpack-Kreisparteitag im Theodor-Schäfer-Berufsbildungswerk stellten rund 130 stimmberechtigte Mitglieder unter Leitung von Staatssekretär Ingbert Liebing in rekordverdächtigen vier Stunden alle wichtigen Weichen für die Wahl auf Kreisebene. Im ersten Schritt wurde unter dem Titel „Zukunft für Nordfriesland“ ein fast 20-seitiges Kommunalwahl-Programm, das ein Team um den Lecker Bürgermeister Andreas Deidert erarbeitet hatte, beraten und einstimmig verabschiedet. Im zweiten Schritt nominierte die CDU ihre Kandidaten für die 23 Kreistags-Wahlkreise und schließlich auch noch insgesamt 51 Listen-Bewerber.

Dass es bei Nordfrieslands Christdemokraten – im Gegensatz zu anderen Parteien – am Ende kein Gerangel um Plätze auf der Liste gab, ist nicht überraschend. Denn diese greift voraussichtlich nur für sehr wenige Nachrücker. Bei der Kreiswahl 2013 hatte die CDU – sie kam auf 39,6 Prozent der Stimmen und 21 von 52 Kreistags-Sitzen – fast alle Wahlkreise in Nordfriesland direkt gewonnen. Die Liste – sie wird angeführt von Kreispräsident Heinz Maurus und dem Fraktions-Chef im Kreistag Manfred Uekermann (beide Sylt) – hat bei den Christdemokraten denn auch eher symbolischen Wert. Auf ihr rangieren auf den vorderen Plätzen erfahrene Kreispolitiker und Direktkandidaten.

Diese waren in den Ortsverbänden vornominiert worden und setzten sich allesamt beim Parteitag durch. Zwei Gegenkandidaturen in den Wahlkreisen Bökingharde-Niebüll 2 und Eiderstedt-West blieben erfolglos. Eine personelle Änderung gab es dann aber doch: Der CDU-Kreistagsabgeordnete Lutz Martensen aus Ladelund – eigentlich gesetzt im Wahlkreis Wiedingharde-Süderlügum – verzichtete aus beruflichen Gründen auf eine erneute Kandidatur. Für ihn bestimmte der Parteitag Heiko Ebsen aus Süderlügum als neuen Direktbewerber.

Und nachdem die Bundestagsabgeordnete Astrid Damerow eingangs angekündigt hatte, dem zwischen CDU und SPD in Berlin ausgehandelten Koalitionsvertrag – „ich sehe mehr Licht als Schatten“ zustimmen zu wollen, zeigte sich am Ende auch die CDU-Kreisvorsitzende Damerow zufrieden: „Wir haben ein gutes Team aufgestellt und freuen uns auf einen engagierten, spannenden, unterhaltsamen und hoffentlich erfolgreichen Wahlkampf.“



Die 23 Wahlkreis-Kandidaten der CDU für die Kreiswahl: Heinz Maurus, Frank Zahel, Manfred Uekermann, Uwe Claussen, Hans-Ulrich Hess, Martin Jansen, Heiko Ebsen, Telse Dierks, Oliver Gantz, Birte Matthiesen, Leif Bodin, Volker Feddersen, Christian Schmidt, Hauke Jensen, Florian Lorenzen, Udo Maart, Michel Deckmann, Britta Lenz, Jörn Zimmermann, Frank Petersen, Andrea Timm-Meves, Friedrich Busch, Claus-Carsten Andresen.